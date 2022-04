Chronosquad, tome 6, Chapeaux melons et hordes de Huns

Chapeaux melons et hordes de Huns est le sixième tome de la série Chronosquad, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Giorgio Albertini et Grégory Panaccione, parue en mars 2022, qui présente la suite des aventures temporelles de Bloch et ses compagnons…

Bey est avec une collègue, en Asie, dans une époque médiévale. Ils sont en planque et attendent patiemment sous un temps pourri. En effet, il neige. Ils en ont marre de planquer ainsi, sans pouvoir bouger. Bey plus encore, car il n’a beau avoir 39 ans, son corps en a 70, et n’arrive pas toujours à suivre. Héra tente de le rassurer et de le calmer, affirmant que la médecine du travail l’a jugé apte pour le service ! Bientôt, le bâtiment devant eux s’allume, alors ils quittent leur plaque et foncent voir ce qui se trame. Alors que la jeune collègue de 28 ans, fonce vers le bâtiment, Bey suit difficilement. Il lui fait la courte échelle, afin qu’elle puisse se hisser en haut du mur. Lui doit se débrouiller tout seul, pour se hisser, non sans difficulté, pour se laisser tomber de l’autre côté, non sans douleur ! Les acrobaties se poursuivent, ils doivent monter à un arbre, pour accéder au premier étage du bâtiment.

C’est avec plaisir que l’on retrouve Bey, dans une nouvelle mission, mais aussi Bloch et Penn, qui vont devoir partir ensemble, pour retrouver des voyageurs du temps kidnappés par Attila. Mais derrière tout cela, un grand ensemble de chose font penser qu’un organisme ne suit pas tout à fait les règles et lois des voyages spatio-temporels. La bande dessinée est dense, jouant sur plusieurs tableaux, des missions que chacun tente d’accomplir, pour le bien-être de tous, non sans difficultés. L’ampleur de certains projets qui se trament dans la clandestinité, n’est pas sans conséquence et met les agents de Chronosquad en danger, offrant tout ce qu’il faut de suspense. Une fois de plus, le récit est très bien découpé, décortiqué, pour révéler juste ce qu’il faut, et incitant à une suite encore plus palpitante. L’humour est aussi, bien évidemment, de la partie. Le dessin est plaisant, efficace et vif, avec un découpage énergique.

