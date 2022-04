Questions ? Réponses ! La guerre d’Algérie

La guerre d’Algérie est un nouveau documentaire de la collection Questions ? Réponses !, des éditions Nathan. Un album, de Jean-Michel Billioud et Emmanuel Cerisier, pour les jeunes lecteurs, à partir de 7 ans, paru en mars 2022, qui vient expliquer ce conflit qui a marqué notre histoire récente.

Le livre débute directement avec une double page qui présente trois premières questions, pour savoir pourquoi la France a conquis l’Algérie, ce que sont les colonies… Un encadré « Incroyable ! » vient expliquer qu’en 1827, le dey d’Alger, le plus haut dirigeant de l’Algérie, donne un coup d’éventail au consul de France qui refuse de régler une dette. Trois années plus tard, cette humiliation servira de prétexte à l’invasion de l’Algérie. Une grande illustration transporte rapidement les enfants, au début de cette conquête, avec des navires français qui s’approchent des côtes africaines et tentent de débarquer. Une carte de l’Afrique, avec les colonies françaises en 1910, vient compléter les informations.

Ainsi de suite les jeunes lecteurs vont découvrir l’Algérie, ses populations, les colons, les dates importantes du conflit, la résistance, les révoltes, le mouvement nationaliste, les combattants… La synthèse est adaptée aux enfants, offrant un éclairage essentiel, sur cet évènement majeur, de notre histoire récente. 32 questions, et donc réponses, viennent retracer les étapes de la guerre d’Algérie, de façon simple, précise et concise. Des grandes illustrations transportent facilement les enfants, dans ce documentaire, et cette guerre passée longtemps sous silence. Les dessins, les cartes et les photos sont détaillés, et la lecture interactive, avec ces questions et réponses.

