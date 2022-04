Lumière – Le voyage de Svetlana 1/2

Lumière – Le voyage de Svetlana est une adaptation, en bande dessinée du roman de Carole Trébor, qui débute avec ce premier tome. Un album de Lylian et Sanoe, paru en mars 2022, aux éditions Vents d’Ouest, présentant un récit initiatique et fantastique.

1774, à Paris, le printemps avait laissé le peuple désemparé mais empreint d’une gaieté légère que l’été n’avait pas fait disparaître. C’est ici que commence cette histoire, quelque part dans une rue de la capitale, avec une jeune fille, portée par sa belle idée, laisse exploser sa fougueuse jeunesse. Elle court jusque chez elle, pressée de voir son père. Elle le retrouve assoupi sur son bureau. Il s’excuse et il explique qu’il a de bonnes nouvelles, il a une idée pour améliorer mon télescope. Svetlana lui demande d’arrêter avec ce télescope, car il devrait savoir qu’ils ne publient plus d’articles dans l’encyclopédie. Puis, elle continue en rappelant qu’ils n’auront bientôt plus rien, ni pour acheter de quoi manger, ni pour payer le loyer de l’appartement. Le père affirme qu’il sait tout cela et qu’il fait ce qu’il peut pour les sortir de cette situation.

Pour tenter de s’en sortir, Svetlana décide de vendre quelques tableaux que sa défunte mère a peints. Dans un de ces tableaux, elle découvrir une lettre qui lui est destinée, où sa mère explique qu’elle aimerait qu’elle retrouve ses véritables parents, en Russie. Après de nombreux efforts et quelques recommandations, grâce aux amis de la famille, la jeune fille part avec son vieux père et un serviteur, en Russie. Un long périple et un chemin dangereux, pour ce début d’aventures tumultueuses. La bande dessinée est plaisante à lire, bien découpée et rythmée, présentant une intrigue bien menée, intéressante et pleine de mystère autour de cette belle héroïne. La fin de ce premier tome présente un peu de fantastique, ce qui amène un peu plus de suspense. Le dessin est doux, avec un trait fin, présentant un bel univers graphique, doucement coloré.

Lumière – Le voyage de Svetlana débute avec ce premier tome, paru aux éditions Vents d’Ouest, une adaptation plutôt réussie. Un album intrigant, beau et palpitant, présentant une aventure bouleversante, une quête initiatique et fantastique, plein de mystères et de dangers.

