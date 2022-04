Albert au frigidaire – Collection Mouche

Albert au frigidaire est un petit roman, de la collection Mouche, des éditons L’école des loisirs, paru en février 2022. Un ouvrage d’Emmanuel Villin, illustré par Emilie Sandoval, une histoire amusante, d’une petite fille et d’un éléphant, une rencontre surréaliste !

Eléonore est une jeune fille qui a un petit problème avec la vérité. Sa maîtresse, madame Lacanne, dit qu’elle a la « vérité menteuse ». En fait, Eléonore aime bien enjoliver la vérité, lui donner des couleurs plus chatoyantes, histoire de la rendre plus intéressante ! Du coup, il n’y a qu’un pas, pour la jeune fille, pour se rendre intéressante… Il est vrai qu’Eléonore a parfois tendance à exagérer. Elle fait cela car personne ne la prend jamais au sérieux. Elle se lamente souvent sur sa taille, elle pense que c’est parce qu’elle est trop petite que personne ne s’intéresse à elle. Sur les photos de classe c’est à peine si on la distingue et en cours de sport personne ne veut jamais d’elle dans son équipe !

Eléonore est une jeune fille qui a vraiment des difficultés à dire la vérité, alors personne ne fait réellement attention à elle ou à ce qu’elle dit. Mais le jour où quelque chose d’invraisemblable arrive, et bien personne ne veut la croire ! Alors qu’elle voulait prendre tranquillement son petit-déjeuner, avant d’aller à l’école, elle a découvert un éléphant dans le réfrigérateur (mot difficile à prononcer !). Elle a beau expliquer à ses parents son problème, ils ne veulent pas la croire… Aussi, de ce fait, personne ne veut la croire et les évènements et discutions amusantes vont ainsi s’enchaîner dans ce récit plutôt humoristique. A la maison, comme à l’école, personne ne veut croire son histoire abracadabrante, pourtant la vérité sera rétablie, et Eléonore va savoir ce que c’est enfin d’être reconnue, et de dire la vérité. Le récit est adapté aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir aussi découvrir quelques illustrations expressives et colorées.

Albert au frigidaire est un petit roman de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs. Un récit surprenant et amusant, sur le mensonge, la vérité, l’écoute, la reconnaissance, ainsi que sur la rencontre improbable d’un éléphant et d’une petite fille.

Albert au frigidaire