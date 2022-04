Capitaine Vaudou – Baron Mort Lente

Baron Mort Lente est le premier tome de la nouvelle série Capitaine Vaudou, des éditions Delcourt, inspiré du populaire jeu de rôle éponyme. Une bande dessinée, parue en mars 2022, de Jean-Pierre Pécau et Darko Perovic, qui présente une aventure de pirates, entremêlée de magie vaudou…

A bord d’un navire, en pleine nuit, dont les cales sont remplies d’esclaves, en pleine nuit, un matelot vient faire taire les bavardages. Il les traite de macaques et promet qu’il va leur apprendre des cantiques. Tandis qu’il sort son couteau de son étui, celui-ci devient rouge et brûlant. Une abominable créature faite de feu semble surgir des profondeurs de la mer. A bord du bateau, des parties deviennent incandescentes. Dans la cale, un homme fait une incantation, demande de l’aide auprès du maître de l’océan. Le navire prend feu et sombre rapidement… Ailleurs, dans une taverne, un jeune homme discute avec un vieux matelot. Le vieil homme demande au plus jeune s’il n’a jamais entendu parler du Caliban, qui a disparu corps et biens. Puis, il continue, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une tempête, car un autre navire n’était pas si loin et n’a repêché que des corps et du bois flotté…

C’est par une scène de magie assez spectaculaire que débute ce premier tome et cette histoire aussi fascinante qu’inquiétante. On fait rapidement la connaissance de Cormac Mac Leod, prisonnier irlandais des anglais, avec son frère, mais aussi des esclaves noirs. Rapidement, il va être embarqué dans une curieuse histoire, car il va faire preuve d’un certain don pour le vaudou… Aussi, il va devoir affronter bons nombres de créatures et personnages mystiques, mais aussi comprendre tout ce qui se passe et se trame, tout connaître de cet univers vaudou. La bande dessinée est puissante, captivante et envoûtante, mêlant très habilement et efficacement les univers de la piraterie et de la magie vaudou. Le récit présente donc une aventure de pirates empreint de magie et de fantastique, avec des créatures incroyables, promettant aussi son lot d’action, de rebondissements, d’angoisse et de magie. Le dessin est très plaisant, efficace, beau, on plonge facilement et rapidement dans cet univers fascinant.

Baron Mort Lente est le premier tome de la nouvelle série Capitaine Vaudou, inspiré d’un jeu d’un jeu de rôle, des éditions Delcourt. Un premier tome réussi et captivant, qui présente le destin peu commun d’un irlandais qui va retrouver la liberté grâce aux pirates, mais aussi à son don pour le vaudou…

