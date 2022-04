Gründ – Deux nouveaux titres pour la collection Où est…

Où est l’ours polaire et Où est le chat ? sont deux nouveaux titres de la collection Où est…, des éditions Gründ. Deux livres animés, parus en février 2022, tout en carton, avec des volets en feutrine, tout doux, et un miroir, pour un effet surprise amusant.

Dès la couverture, avec l’aide d’un trou, les tout-petits peuvent déjà toucher un petit bout de feutrine. Une première approche plaisante et tout en douceur, pour découvrir la suite. A la première double page, une grande illustration simple et efficace, invite à retrouver le morse caché. Une jeune personne, bien emmitouflée, tire une luge et semble montrer un igloo. C’est derrière cet igloo en feutrine que se cache le morse…

Pour le deuxième ouvrage, c’est pareil, un petit trou, dans la couverture, permet de découvrir, d’offrir une première approche de la feutrine. Une première double page invite les enfants au fond de la mer, avec un petit bigorneau qui cherche le poisson rouge, qui se cache derrière le château de sable…

Les deux livres animés sont en carton, solides et faciles à prendre en main. De grandes scènes au graphisme simple et efficace, sont à retrouver à chaque double page, où les jeunes lecteurs vont devoir retrouver un animal. Les lieux et les animaux sont divers, la découverte amusante, pour les enfants, qui vont aussi enrichir leur vocabulaire. En effet, comme un imagier, des noms et des animaux sont à associer, permettant ainsi de parfaire le langage. Le jeu de cache-cache est plaisant pour les tout-petits, qui découvriront une bien belle surprise, à la fin, avec le miroir !

Où est l’ours polaire ? et Où est le chat ? sont deux nouveaux titres, des éditions Gründ, qui présentent des livres animés, avec volets en feutrine et miroir. Deux ouvrages colorés, amusants, pour les tout-petits, qui vont jouer à cache-cache avec d’adorables animaux.

