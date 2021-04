Coccinelle – Le livre à rabats des tout-petits

Coccinelle est une livre à rabats, de la collection Tout mignon, des éditions Sarbacane, paru en avril 2021. Un ouvrage adapté aux tout-jeunes lecteurs, dès 18 mois, de Géraldine Collet et Olivia Cosneau, qui propose de tout découvrir sur l’adorable et mystérieuse coccinelle.

Mais où vole la coccinelle de si bon matin ? Le petit insecte répond et invite à le suivre, pour aller au jardin… La petite bête s’apprête à prendre son petit déjeuner. Sous les feuilles des rosiers, elle propose un menu fait de cochenilles et pucerons ! Un régal pour elle, qui ravira le jardinier. En effet, les pucerons qui dévorent les plantations disparaissent ainsi, manger par les coccinelles. Mais malheureusement, le petit insecte ne peut rien faire contre les escargots et les limaces, qui dévorent aussi les plantations du jardin. Un peu plus loin, la petite coccinelle se pose sur une feuille, pour dévoiler un merveilleux trésor…

A chaque double page, un rabat est à soulever, pour dévoiler quelques surprises, se cachant derrière des feuilles, des haies, des fleurs… Le récit est très doux, plaisant, dévoilant la vie de la petite coccinelle, qui habite dans le jardin. Un petit insecte particulier, qui aide le jardinier et prend soin des plantations, en mangeant quelques nuisibles. Les tout-jeunes lecteurs découvrent ce petit être coloré, curieux, qui vole et fait des chatouilles sur les mains, au milieu de son environnement, invitant à découvrir autrement le jardin, tout comme cet insecte. L’approche est douce, interactive, avec des questions et des réponses, et l’animation. Une partie de cache-cache pour les enfants qui découvrent tout de l’insecte et de ses cousins, faits d’autres couleurs et d’autres points. Le dessin est également doux, tout en rondeurs, offrant un univers tendre et coloré.

Coccinelle est un livre à rabats des éditions Sarbacane, qui propose aux enfants de découvrir cet adorable insecte qui vit dans le jardin. Un livre ludique et interactif, suggérant aussi un jeu de cache-cache avec plein de surprises et d’informations incroyables.