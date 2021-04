Marblegen – Le Vénérable Tanzang

Le Vénérable Tanzang est le deuxième tome de la série jeunesse Marblegen, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée adaptée du dessin animé à succès de TF1, parue en mars 2021, proposant des histoires inédites, explorant les légendes de l’alchimie.

Cosmo est en train de combattre Aïssa qui mène 2 à 1. Elle rappelle à son ami qu’il ne peut pas gagner contre Polaris. Malgré tout, le jeune garçon tente de sortir Remus, en laissant une tempête de crocs. Le loup glisse sur la glace et ne peut rien faire d’autre ! Aïssa rigole, s’amusant de la scène qu’elle est en train de vivre. Puis, elle précise que Remus est une Marblegen de feu, et qu’il est donc désavantagé face à son attaque de glace sub-zéro ! Remus revient vers Cosmo. Le garçon s’excuse auprès de son loup et ne voit pas comment ils peuvent gagner. Son loup vient se frotter contre lui, comme s’il avait quelque chose à lui dire. Puis, en un éclair, Cosmo comprend. En effet, il possède d’autres esprits prêts à l’aider. Il appelle donc un autre esprit. Hamal est appelé, avec une charge incendiaire, puisque son amie veut de la chaleur.

Cosmo finit par remporter le match, sous le regard de son ami Sam, qui se félicite pour lui. Mais rapidement, le jeune garçon baisse la tête, lui qui est tellement fan des Marblegen, aimerait tellement savoir ce que l’on ressent lorsque l’on communique avec un esprit. Le soir, il tombe de chagrin. Luna tente de le réconforter et lui raconte rapidement l’histoire du vénérable Tanzang, le seul être humain à avoir pénétré dans le monde des esprits, alors qu’il n’était ni alchimiste, ni sniper. Un nouvel espoir pour le jeune garçon, qui veut tout savoir sur ce Tanzang. Mais un gang de voleurs va croiser le chemin de Sam… Ainsi, la bande dessinée va surtout tourner autour des combats de Cosmo et Aïssa, contre les bandits, alors que Sam est leur prisonnier. De longs combats et un espoir pour le jeune garçon qui aimerait tellement faire autre chose que rester de côté et contempler les Marblegen. Le récit est dynamique, amusant, plongeant rapidement les jeunes lecteurs dans une nouvelle aventure inédite, proposant quelques secrets et espoirs pour Sam. Le dessin est expressif et vif, plaisant et coloré, présentant un bel univers.

Le Vénérable Tanzang est le deuxième tome de Marblegen, série adaptée du même dessin animé. Un album, des éditions Le Lombard, qui présente une aventure inédite, pour les héros, qui vont devoir faire face à un gang de voleurs, et des esprits de Tanzang…