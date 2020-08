Comment établir les limites saines dans une relation ?

Dans la vie de couple, il est souvent difficile de refuser des choses à son partenaire. Peut-être par peur de décevoir ou pour éviter que ne s’installe un conflit. Pour que règne un respect mutuel entre les deux partenaires, il faudra néanmoins trouver les moyens d’établir des limites saines. Voici nos conseils pour y arriver !

1. Communiquez vos pensées entre vous

Nul n’est omniscient, dit-on. Autrement dit, aucun des partenaires ne peut prétendre connaître suffisamment l’autre. Mieux, en dehors de la recherche du bonheur commun, chacun dans le couple devrait s’épanouir personnellement. Mais en arriver à se faire respecter comme on le souhaite demande beaucoup d’efforts. D’abord, la communication. Moyen par excellence pour apprendre à mieux se connaître, elle garantit l’équilibre, la stabilité et le respect au sein du couple.

Sans langue de bois, chacun devra donc clairement faire savoir à l’autre ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. Car il est injuste d’attendre que quelqu’un respecte une limite que vous gardez cachée. Faites savoir à l’autre personne ce que vous attendez de ces règles préparées par les experts de plantorride.com .

Avec votre partenaire, communiquez, dialoguez souvent ! On ne le dira jamais assez.

2. Ne supposez et ne devinez jamais les sentiments de votre partenaire

Cette erreur est récurrente dans les relations. Et pour dire vrai, c’est un tue-couple. Peu importe à quel point vous connaissez votre partenaire, vous ne devez jamais vous amuser à penser à sa place, à supposer ou à deviner ses sentiments. Cela, vous vous en doutez, pourrait véritablement le mettre mal à l’aise. En réalité, ça sous-entend une sorte de pouvoir sur l’autre. D’ailleurs, connaissez-vous suffisamment vous-même ? Alors, comment imaginer connaître l’autre.

Le mieux dans toute situation serait donc de toujours prendre l’avis de votre partenaire. Ce faisant, vous lui témoignez du respect. Il se sentira ainsi important à vos yeux.

3. Réalisez les choses que vous dites

Une relation basée sur le faux est sans avenir. La preuve, plusieurs sont les partenaires qui se quittent, non par manque d’amour, mais plutôt par manque de franchise. Si une personne a accepté partager sa vie avec vous c’est certainement parce qu’elle vous aime. Pourquoi alors la manipuler ? Pourquoi lui promettre chaque fois des choses dont vous n’êtes pas capable ou n’avez en réalité pas l’intention de faire ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous créez de la souffrance chez l’autre lorsque vous ne tenez pas vos promesses. Et cela, malheureusement, finit toujours par générer une incompréhension mutuelle, de l’insatisfaction, de la frustration voire de la tension au sein du couple. Par contre, vous vous sentez bien plus intègre, plus heureux dans votre peau lorsque vous vous montrez vertueux, lorsque vous réalisez les choses que vous dites.

4. Prenez la responsabilité de vos actions

Pour établir des limites saines dans une relation, vous devez prendre la responsabilité de vos actions. En termes clairs, vous prenez les décisions, mais assumez les conséquences qui en découlent ; qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Par ailleurs, les habitudes des autres ne doivent aucunement vous influencer ; cela étant le propre des personnes qui manquent de responsabilité. Ne vous laissez donc pas intimider. En un mot, faites preuve de maturité en vous laissant guider, non pas par des tiers, mais plutôt par vos principes et par les valeurs que vous poursuivez ou défendez.

En outre, retenez qu’il est de votre devoir d’agir lorsque vous êtes dans un couple. Agir pour :

Assumer ses devoirs ;

Trouver des solutions ;

Anticiper sur des situations désagréables dans le couple ;

Etc.

Parfois, on peut mal agir ; cela arrive à tous les couples. Auquel cas, rappelez-vous qu’ «il est vertueux celui qui rougit quand il a tort ». Apprenez de votre erreur, mais surtout, implorez le pardon de l’autre si nécessaire. Ce faisant, vous faites preuve de maturité, mais montrez aussi à votre conjoint que vous avez du respect pour lui.

5. Sachez quand il est temps de passer à autre chose

Vous avez tout essayé, mais votre relation semble toujours malade : il est peut-être temps de passer à autre chose. Car l’objectif d’un couple, c’est vivre. Et surtout, vivre heureux. Si l’on doit donc en arriver à s’entendre comme un chien et un chat, à se voir en ennemies, le mieux serait que chacun aille voir ailleurs.

Cependant, une rupture doit arriver parce qu’elle s’impose, et non parce que vous la forcez. En d’autres termes, on ne rompt pas par plaisir. On rompt parce que c’est la meilleure solution pour recouvrer une vie heureuse, pour s’épanouir. Voyez donc si le climat désagréable qui règne actuellement au sein de votre couple n’est pas arrivé par votre faute. Si oui, réfléchissez à des solutions pour y remédier, pour réinstaurer l’ambiance et l’effervescence des premiers jours. Sans quoi, même la rupture ne réglerait rien !