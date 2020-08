1xBet plateforme affiliation de paris sportif pour gagner de l’argent passivement

Vous voulez gagnez de l’argent rapidement sur l’un des meilleurs site de paris . Grâce à l’attrait des parieurs, vous pouvez vous assurer un revenu passif.

Il vous suffit de faire une demande et d’attendre l’approbation des modérateurs. Le partenaire a alors accès à:

des paiements réguliers pour chaque joueur impliqué jusqu’à 40% du montant de ses paris;

du matériel promotionnel, qui est mis à jour chaque semaine et disponible en 60 langues;

un compte personnel pratique où vous pouvez suivre des statistiques et obtenir des conseils.

En plus d’une assistance technique 24 heures sur 24, chaque utilisateur de 1xBet plateforme affiliation paris sportif sur conditions rentables propose à tous ceux qui souhaitent devenir des représentants d’un bureau de paris. qui participe au programme d’affiliation bénéficie d’une aide pour élaborer une stratégie de marketing. Les spécialistes de 1xBet sont toujours prêts à suggérer la manière la plus simple de promouvoir et de combiner les matériaux. Tout ce que vous devez faire pour obtenir des récompenses est d’encourager les parieurs à s’inscrire et à prendre d’autres mesures.

Pour les partenaires les plus performants, 1xBet offre des conditions spéciales, c’est-à-dire des récompenses plus élevées, des codes promotionnels spéciaux et une coopération généralement plus profitable. Les fonds sont versés à temps et dans leur intégralité.

Comment fonctionne 1xBet plateforme affiliation paris sportif sur conditions rentables

Vous pouvez rejoindre une plateforme d’affiliation de paris sportifs de 1xBet en utilisant n’importe quelle méthode pour attirer des clients. Parmi les plateformes les plus populaires, on peut citer:

les sites propres, où sont placés les matériels promotionnels et les bannières;

des pages dans les réseaux sociaux;

chaînes YouTube;

des réseaux de courrier électronique bien établis à des fins de marketing.

Le bookmaker ne limite pas le nombre de canaux de promotion, donc le profit peut aussi être maximisé. En fait, le partenaire est seulement tenu d’informer sur les activités de 1xBet et les promotions en cours, ainsi que de proposer de cliquer sur un lien vers le site pour parier. L’adhésion au programme est gratuite, même en l’absence de revenu le partenaire ne sera pas exclue de la liste.

Ce format de coopération avec un bureau de paris conviendra non seulement aux blogueurs, mais aussi à tous ceux qui travaillent avec le public, savent comment le convaincre et appliquent avec confiance les stratégies de marketing. Si vous avez de telles qualités, vous pouvez sans risque faire une demande et travailler avec un bookmaker de niveau international.