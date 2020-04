Comment porter une robe blanche bohème ?

Boho est l’abréviation de « bohème », et caractérise un style vestimentaire inspiré du style de vie des esprits libres et des hippies des années 1960 et 1970, et même des femmes préraphaélites de la fin du XIXe siècle. Le style bohémien se caractérise par des jupes et des robes longues et fluides ou à plusieurs niveaux, des chemisiers paysans, des touches ethniques comme des tuniques ou des bijoux en bois, des broderies ou des ornements avec des perles, des sacs à main à franges et des sandales plates (ou des bottines plates) ornées de bijoux ou d’ornements. L’apparence est souvent superposée et colorée.

Aujourd’hui, les influences boho (et le style de vie bobo qui est devenu populaire pour la première fois en 2000) sont le plus souvent intégrées dans un look avec d’autres tendances également, plutôt que de porter la tendance de la tête aux pieds. Le style a atteint un sommet historique en 2005, et a été illustré par Sienna Miller, Kate Moss et Mary-Kate et Ashley Olsen. Actuellement, ces femmes sont toujours repérées dans des looks légèrement bohèmes, mais dans un mélange moderne avec d’autres influences comme la mode masculine, l’Americana et le minimalisme épuré. La robe blanche bohème est un classique du genre car elle est facile à accessoiriser et peut convenir à toutes les sorties.

L’influence boho de Sienna Miller

Bien que le sommet de son style bohème soit réellement arrivé entre les années 2000 et 2006, les sensibilités bohémiennes et les choix de style de l’actrice Sienna Miller résonnent toujours. Comme le look a ses racines dans les années 1970, vous pouvez être sûr que cette tendance circule d’année en année et que vous pouvez vous en sortir avec une touche de bohème à tout moment.

Les vestes brodées, les chapeaux à larges bords et les robes de soleil affaissées fonctionnent toujours en été et en automne, et Sienne est citée comme une icône année après année. Avec Kate Moss, elle a fait en sorte que les grandes marques comme Zara et Topshop produisent des articles qui ressemblent à ceux que les femmes ont récemment portés à un rythme sans précédent.

Sienna Miller et Mary-Kate Olsen aujourd’hui

Ces dernières années, Mary-Kate Olsen et Sienna Miller ont toutes deux adopté de nouvelles influences dans leur lexique de style personnel, mais leur gravitation innée vers les silhouettes amples, les broderies et les robes longues fait toujours partie de leur garde-robe de prédilection. L’ambiance bohème est toujours présente.

Prenez-en note – ces looks sont également un excellent exemple de la façon dont le style boho peut être habillé, et pas seulement un look décontracté pour les festivals de musique. Avec des perles, de la soie et de la fourrure, le style bohême devient une option habillée pour les soirées et les fêtes. Pour obtenir ce look lors de votre prochain mariage ou même d’une réunion de classe, n’oubliez pas de le garder moderne et élégant avec des chaussures simples et des cheveux propres et jolis. Un chignon bas et un maquillage pour les yeux de chat donneront à votre look d’inspiration bohème une allure plus actuelle.

L’icône de Boho la plus brillante du jour : Florence Welch

En ce qui concerne les icônes modernes de style bohème, il n’y a rien de mieux que Florence Welch. La chanteuse de Florence + The Machine préfère les pantalons larges, les robes éthérées et même les tresses de laitière, ce qui lui donne un look bohème tout à fait particulier. Que ce soit sur scène ou lors d’une remise de prix, elle met en avant ses longs cheveux roux ondulés et son sens du style romantique.

Pour canaliser son regard, bercez un chapeau à large bord avec un manteau brodé, essayez des robes mi-longues avec des ceintures de style occidental, et maîtrisez ces belles (mais en fait plutôt difficiles à réaliser) vagues de plage sans effort.

Comment porter le mélange boho-moderne

Si l’engouement pour le boho-chic s’est considérablement atténué depuis le début des années 2000, l’avènement d’un style très personnel permet de porter ensemble des influences de toutes sortes et de multiples tendances.

Quel que soit votre âge, si vous êtes attiré par les silhouettes amples, les perles ou les chemisiers de style paysan, il existe un moyen de les intégrer dans votre garde-robe actuelle. Essayez un chapeau à larges bords ou une veste en fausse fourrure par-dessus votre jean skinny préféré. Posez des chaînes dorées sur votre pull en cachemire. Les vestes perlées sont particulièrement chouettes par-dessus les mini-jupes ou les petites robes blanches… Vous avez compris. Prenez un élément que vous aimez dans la tendance bohème et adaptez-le à votre façon.