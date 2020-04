Coq6grue – Un univers de jeux de société français, pour les enfants

Coq6grue est une marque originale et française de jeux de société à colorier et à personnaliser. Un univers créatif et ludique à retrouver à travers différents jeux de société, qui proposent aux enfants de colorier, décorer, coller des autocollants à leurs jeux, avant de pouvoir partager de bons moments en famille ou entre amis.

En effet, le concept de Coq6grue est original et assez simple, attrayant et curieux, pour les enfants les plus créatifs, qui s’amuseront à décorer et colorier leur jeu de société, avant d’y jouer et de faire découvrir ainsi, leurs œuvres. Il y a donc du coloriage, à faire les plateaux de jeu, ou sur les cartes, selon le jeu de société choisi. Les enfants créent également, en dessinant des personnages ou objets, selon les jeux, qui pourront être ainsi mis dans les mains des amis et de la famille, pour des parties amusantes, divertissantes et uniques !

France Net Infos a pu découvrir, pendant le confinement et les vacances, le jeu Mistigrue ! Le jeu Mistigri revisité à la manière de Coq6grue, offrant la possibilité aux enfants créatifs de colorier leurs cartes et de faire de leur jeu de cartes, un jeu unique et personnaliser. Un jeu fabriqué en France, qui se présente dans une boîte blanche, au design simple, moderne et efficace.

La boîte se compose d’un feuillet avec les instructions et règles du jeu, de seize cartes animaux décorées, seize cartes à colorier et compléter, seize autocollants visages, pour les animaux et quatre cartes Mistigrue à créer. Le jeu est pour les enfants et plus grands, à partir de quatre ans. C’est un jeu pour deux à quatre joueurs, qui dure, plus ou moins dix minutes.

La boîte est solide et au design moderne et très plaisant. Les cartes sont facilement manipulables, même pour les plus jeunes joueurs. Le feuillet d’instructions présente, tout d’abord l’aspect loisirs créatifs, avec les cartes à décorer et créer, pour dessiner un Mistigrue sur une des quatre cartes vierges, ou même quatre ! Il faudra aussi colorier et compléter les seize cartes animaux, et y ajouter les autocollants des visages des animaux. Les enfants peuvent s’inspirer des cartes animaux déjà faites, ou laisser libre leur imagination. Les instructions sont bien détaillées, avec des conseils, pour être sûr de réaliser de superbes cartes.

Le but du jeu est simple, il suffit de ne pas avoir le Mistigrue entre les mains. Une fois toutes les cartes distribuées, les joueurs doivent former des paires avec les cartes qu’ils ont en main, ainsi deux tigres, deux vaches, deux singes, se retrouvent pour faire des paires. Les joueurs déposent ces paires devant eux. Ils restent donc des cartes sans leur double, qu’il va falloir piocher chez le voisin, sans tomber sur le Mistigrue ! Le joueur qui finit la partie avec ce Mistigrue unique a perdu. Les parties sont rapides, les enfants sont heureux de jouer avec leurs œuvres et refont rapidement d’autres parties qui s’enchainent facilement.

Le jeu Mistigrue, de Coq6grue, est un jeu ludique, pratique et créatif, un jeu très plaisant, en cette période de confinement, entre loisirs créatifs, pour décorer son propre jeu et passer quelques heures à créer ses cartes, pour ensuite, ou même pendant, jouer et s’amuser, avec des parties simples et rapides, amusantes et pleines de suspense. Un jeu à emporter facilement, aussi, en vacances, pour jouer en famille ou entre amis.

