Un événement monumental pour le Bitcoin se produira le 13 mai.

Et voici pourquoi vous devez vous préparer

Le 13 mai 2020, le Bitcoin subira un « halving », un processus qui a lieu tous les quatre ans. Ce sera la troisième fois de son histoire, et c’est un fait important.

Qu’est-ce qu’un « Halving » ?

Pour répondre à cette question, nous devons d’abord comprendre le fonctionnement du Bitcoin.

Le Bitcoin et sa blockchain sont un vaste réseau d’ordinateurs (aussi appelé node) sur lesquels le code complet du Bitcoin est téléchargé. Comme chaque nœud possède l’historique complet des transactions en Bitcoin, personne ne peut tromper le système, car chaque node verrait la fraude et ne l’autoriserait pas. Tout le monde peut participer au réseau Bitcoin en tant que node, à condition de disposer d’une capacité de stockage suffisante pour télécharger la chaîne de blocage complète et l’historique des transactions.

Plus le nombre d’ordinateurs ajoutés à la chaîne de blocage est important, plus celle-ci est stable, puissante et sûre. Actuellement, il y a plus de dix mille ordinateurs qui utilisent le code Bitcoin.

Le mining consiste à utiliser les ordinateurs pour rejoindre le réseau de la chaîne de blocage de Bitcoin en tant que processeur de transactions, et servir de sécurité en quelque sorte. Les mineurs de Bitcoin résolvent des problèmes mathématiques et confirment la légitimité d’une transaction avant d’ajouter les transactions au bloc. En formant des chaînes de ces blocs de transaction, Bitcoin récompense ces mineurs pour leur travail de sécurisation et de traitement des transactions avec certains Bitcoin.

Cependant, seule la première personne à résoudre un problème mathématique pour confirmer la légitimité d’une transaction reçoit la récompense Bitcoin. C’est pourquoi les exploitations de Bitcoin qui disposent d’une immense puissance de calcul peuvent récolter d’énormes récompenses en devançant les mineurs « amateurs ».

Mais comme toute monnaie, le bitcoin est sujet à des problèmes. Parce que les bitcoins sont, dans un sens, créés à partir de rien lorsque des récompenses sont accordées aux mineurs, chaque jour, de plus en plus de bitcoins sont mis en circulation. Tout le monde sait que plus il y a d’argent en circulation dans une économie, moins cet argent a de valeur.

Plus la valeur des bitcoins est importante, moins le nombre de bitcoins en circulation peut être important pour que sa valeur n’explose pas. Et, de la même manière, plus le nombre de bitcoins en circulation est important, plus la valeur des bitcoins doit être faible.

Pour tenir compte de cela, Bitcoin réduit de moitié, tous les quatre ans, la récompense accordée aux mineurs pour le traitement d’une transaction. Cela permet de réduire de moitié la vitesse de mise en circulation des nouveaux bitcoins.

Cette réduction de moitié, ou « halving », est une autre étape dans la décélération rapide de l’offre de Bitcoin. En raison de la manière dont le Bitcoin a été conçu, il n’y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins, et il n’y a que 2,5 millions de Bitcoins en attente de libération. Le reste est déjà en circulation.

En 2009, la récompense pour chaque chaîne exploitée était de 50 bitcoins (vous imaginez ?). Après la première réduction de moitié, la récompense était de 25, et après la seconde, de 12,5 Bitcoins. Le 13 mai, la récompense sera de 6,25 bitcoins.

Ce processus de réduction de moitié garantit que de nouveaux bitcoins seront mis en circulation jusqu’aux alentours de 2140, mais cela signifie également que les bitcoins restants auront plus de valeur à mesure que les nouvelles devises ajoutées commenceront à diminuer. La rareté des bitcoins commencera à se rapprocher de plus en plus d’actifs comme l’or.

Pourtant, le bitcoin présente une différence cruciale avec les métaux précieux comme l’or et l’argent, qui est due à la nature artificielle du bitcoin. Alors que nous supposons qu’il y a une quantité limitée de métaux précieux sur la planète (qui pourrait être rompue avec les tentatives d’Elon Musk dans l’exploitation minière dans l’espace), cette quantité n’est pas fixé. Ce plafond ouvert signifie que l’or reste relativement stable, mais Bitcoin a une limite très publique et contrôlée de 21 millions. Cela signifie qu’au fil du temps, son inflation contrôlée dépassera celle de l’or jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de Bitcoin à extraire, et sa rareté dépassera tout le reste.

Que peut-on attendre de ce nouveau « halving »?

Historiquement, les réductions de moitié de Bitcoin ont été suivies de hausses massives du prix de Bitcoin. La première réduction de moitié en novembre 2012 a entraîné une augmentation de près de 1 000 dollars.

Le deuxième halving du Bitcoin, le 9 juillet 2016, a fait monter en flèche près de 20 000 dollars, puis est tombée en un an du sommet à 3 200 dollars, toujours plus élevé que le prix d’avant la réduction de moitié de 650 dollars.

Il n’y a eu que deux halving jusqu’à présent dans l’histoire de Bitcoin, mais il n’est pas déraisonnable de penser que quelque chose de similaire va se produire avec la troisième réduction de moitié de Bitcoin.

Conclusion et points clés