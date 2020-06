Comment raviver la vieille flamme dans les relations

Hymne à l’amour pour les uns, goût de réchauffé pour les autres, l’opération deuxième chance séduit de plus en plus de couples. Pour le meilleur ou pour le pire .Voici 5 méthodes pour raviver la flamme dans une relation.

Escapades romantiques

Lorsqu’on est bien installé dans une relation amoureuse, la routine a tendance à tuer le romantisme et le rythme de la vie n’aide pas beaucoup. Aussi, pour retrouver la flamme du début, voyager serait une excellente idée. Vous pouvez vous retrouver le temps d’un week-end ou pourquoi pas, pendant de vraies vacances ?

Pour vous aider à gagner du temps et à faire des économies, des agences de voyage proposent des coffrets voyages tous frais payés pour les amoureux. Si vous souhaitez retrouver votre complicité, vous pourrez aussi organiser vos voyages à deux. Ces voyages vous aideront aussi à vous ressourcer pour mieux affronter la vie plus tard.

Cours d’art

Dessin, poterie, peinture, danse ou sculpture, vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne les ateliers d’art auxquels on peut assister de nos jours. D’ailleurs, si vous sentez que la flamme qui animait votre histoire s’est éteinte avec le temps, suivre ensemble ces cours pourrait être une excellente idée.

Vous aurez alors l’occasion de créer des objets ensemble et de mener des projets ensemble, ce qui pourrait, éventuellement vous aider à vous retrouver. Les cours d’art peuvent même vous aider à réinstaurer la communication et la complicité dans le couple et cela a tendance à raviver une flamme presque éteinte.

Pour que la magie opère, choisissez avec soin l’atelier d’art adapté à votre couple ! De cette manière, vous ferez d’une pierre deux coups : retrouver votre amour et vous amuser ensemble !

Jeux de rôle

Ce qui est magique dans les jeux de rôle, c’est le fait qu’on puisse être quelqu’un d’autre tout en restant soi-même.

Concrètement, en jouant à ces drôles de jeux, vous pourrez faire vivre le temps de quelques heures, un aspect de votre personnalité très fascinant. Mieux encore, cette personnalité que vous avez cachée pendant longtemps peut rencontrer une facette de la personnalité de votre partenaire.

Ces jeux à tendance coquins peuvent réellement ranimer une vieille flamme presque éteinte puisqu’alors, les partenaires se redécouvrent et se divertissent ensemble. Bien sûr, vous devrez préparer le terrain avant de vous lancer dans cette aventure, mais rien qu’à la préparation de ce type de jeu, vous retrouverez votre complicité perdue…

Retour au passé

Quoi de mieux et d’ingénieux que de retourner aux sources lorsqu’on souhaite raviver la flamme de l’amour dans un couple ? Il s’agit d’un vrai travail d’équipe puisqu’on est deux dans un couple et donc, on a deux souvenirs différents d’un seul évènement. Aussi, si vous souhaitez voir votre relation revivre, travaillez ensemble sur ce projet.

Non seulement en retournant dans le passé, vous revivrez à deux un évènement merveilleux qui vous a marqué, mais en plus, vous pourrez voir le point de vue de l’autre et mieux le comprendre par la suite. Cet exercice peut aider le couple à développer sa communication et à retrouver sa complicité.

Si vous souhaitez mettre en pratique ce conseil, discutez avant tout de l’évènement passé que vous voulez revivre à deux !

Avoir une nuit de massage

Il existe toutes sortes de massages dans le monde et on peut les utiliser de bien des manières. D’ailleurs, non seulement les massages peuvent vous débarrasser de la fatigue et du stress, mais certains d’entre eux peuvent également éveiller les sens et améliorent ainsi la libido. Aussi, si vous tenez à retrouver votre complicité d’antan, réservez-vous une soirée pour vous masser mutuellement.

Si vous n’êtes pas habile avec les massages, aujourd’hui, vous avez l’opportunité d’apprendre à masser votre partenaire grâce à des cours divers sur internet. Sortez de chez vous, installez une ambiance sensuelle et faites-vous plaisir avec des massages doux et sensuels. Ce genre de chose peut améliorer la communication, la complicité et la vie intime du couple. Attendez-vous par la suite à voir votre couple plus solide qu’avant !

Dans le cas où vous comptez faire une petite escapade en amoureux, réservez une seule soirée au massage, vous verrez la magie qu’une telle soirée pourrait apporter dans votre couple.

Pour faciliter les retrouvailles, les experts en rencontres de jmec.fr ont compilé une liste des 5 meilleurs conseils qui peuvent aider à raviver la vieille flamme dans vos relations.