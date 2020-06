DoctiPharma : Des coffrets beauté à petit prix pour la Fête des Mères

Alors qu’il reste peu de temps avant la Fête des Mères, je sais que vous êtes nombreux à manquer d’inspiration pour lui faire un joli cadeau. DoctiPharma possède justement tout un catalogue de produits beauté et notamment des coffrets cadeaux autour de marques prestigieuses : Melvita, Garancia, Nuxe, Biotherm ou encore Sanoflore. De quoi surprendre votre maman et ce, quelle que soit sa personnalité !

DoctiPharma : Des produits beauté, santé et bien-être

Cela fait plusieurs années que je suis cliente chez DoctiPharma. Il faut dire que son marketplace est très complet, les prix sont plus que compétitifs et le choix est impressionnant. De temps en temps, ils font des opérations très intéressantes, avec des promos incroyables.

À l’occasion de la fête des mères, DoctiPharma a pensé à une sélection de coffrets cadeaux plus beaux les uns que les autres. Et il y en a pour tous les budgets, à savoir de 12 € à 90 €. Lorsque je me suis rendue sur le site, j’ai été ravie de retrouver mes marques préférées dont je parle très souvent sur FranceNetInfos. J’avais donc envie de vous faire une sélection de mes coffrets coup de cœur pour que vous ayez quelques idées.

Pour les mamans amoureuses de soins bio

Si votre maman raffole de produits sains & bio au quotidien, DoctiPharma propose le coffret Les Incontournables Mini de Melvita à petit prix. Il se compose de 3 indispensables, à savoir :

Une eau florale de rose, 28 ml

Une huile extraordinaire l’Or bio, 15 ml

Un stick pour les lèvres Nectar de Miel

Ainsi que le coffret Ricin bio pour les mains, à moins de 20 €.

Pour les mamans coquettes

Je dirai NUXE, ma marque chouchou ! Et sans hésitation le Coffret Charismatique, qui propose justement 2 soins de la gamme Prodigieux, à savoir le parfum (50 ml), le lait parfumé (100 ml) et la bougie parfumée. Soit des soins très sensoriels, qui vont lui donner encore plus d’assurance et de féminité.

Ce genre de coffret fait plaisir à coup sûr !

Pour les mamans les plus énigmatiques

Sans aucun doute, le Coffret Miel ma Peau Douce de Garancia. Connus pour ses soins mystérieux, les produits Garancia semblent emplis de magie. C’est vraiment ce que j’aime avec cette marque. Le coffret est magnifique.

Il se compose de 2 produits : Le célèbre Pschitt Magique Visage en full size, ainsi que le soin pour le corps Formule Ensorcelante Anti Peau de Croco (75 ml). Elles vont non seulement avoir la surprise du coffret, mais en plus, elles seront plongées dans l’univers énigmatique de Garancia.

Pour les mamans sportives

J’opte pour la jolie marque Biotherm avec son coffret Eau Vitaminée composée de l’Eau Vitaminée de toilette (100 ml) et du gel douche de la même gamme. À glisser dans son sac de sport, elle va adorer.

D’autres coffrets sont également disponibles dans les marques suivantes : Filorga (Coffret Mission Peau Parfaite), Sanoflore (Coffret Rosa Fresca) ou encore Roger & Gallet pour ses coffrets très raffinés.

Bonne fête à toutes les mamans avec DoctiPharma !