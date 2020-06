Re: Monster T5 : Un manga façon RPG toujours au top !

Un seinen que nous suivons depuis son premier opus, tant il est riche et original ! Re: Monster aux Éditions Ototo nous raconte la vie d’un humain, réincarné malgré lui en créature évolutive !! Ayant la capacité d’ « absorber » les pouvoirs de ses « proies », il évolue à une allure folle. Une épopée qui nous enchante à chaque nouvelle sortie. Paru le 29 Mai 2020, ce tome 5 vous réserve encore plus de transformations et de rencontres impromptues !!!

Le décor du tome 5 :

La petite troupe de mercenaires d’Ogu-Rô, met à présent le cap sur la Citadelle de Trient. Au cours de ce nouveau périple, ils sont confrontés à plusieurs aventures permettant à Ogu-Rô d’obtenir encore plus de compétences. Tout d’abord missionnés pour protéger le village de Krût contre les Orcs, ils sont contraints de se battre contre des créatures de plus en plus féroces et gigantesques !! Au passage, chacun profite de récupérer des artéfacts afin de les vendre pour subvenir aux besoins des différents membres.

Le grand chef se fait de plus en plus gourmand, ce qui commence à inquiéter les membres de son « Parabellum »(surnom donné à leur groupe!). Au lieu d’emprunter des chemins « faciles », il préfère prendre de gros risques en confrontant tout le monde aux différents dangers des trajets qu’il choisit. Ce qui n’est pas du goût de tout le monde.

Mais, ce sera près de la citadelle de Trient, qu’ils trouveront le plus « grand » danger de ce nouveau périple !!!!

Le point sur le manga :

Toujours plus de compétences, toujours plus d’aventures ! Vous deviendrez, comme nous, totalement accro à ce seinen, que vous lirez en un rien de temps. Re : Monster aux Éditions Ototo c’est l’aventure la plus « fantasy/RPG » que vous trouverez sur le marché actuel du manga !!!

D’ailleurs, on serait tellement ravis de pouvoir l’avoir en jeu vidéo que ça vaut bien un petit clin d’oeil aux deux mangakas : Kogitsune Kanekiru et Haruyoshi Kobayakawa !!

Au fil des tomes, on remarque des graphismes de plus en plus complet et un scénario de plus en plus riche. Riche en créatures imaginaires fabuleuses, riche en évolution et cosntruction, mais aussi riche en rencontres étonnantes !!! Le tout toujours soupçonné d’un brin d’humour bien placé ! Une nouvelle rencontre et destination, dans ce nouvel opus, risque de changer le cours des aventures de notre « Ogre » évolutif préféré, et de ses sbires !!!

La conclusion :

Re : Monster T5 aux Éditions Ototo nous passionne toujours autant avec toutes ses aventures qui permettent au lecteur de s’approprier totalement les différents personnages. Chaque partie apporte au scénario un nouvel élan. On pressent que le destin d’Ogu-Rô, déjà exceptionnel, va dépasser toutes nos attentes !!!! Une attente comme un vrai supplice jusqu’au prochain tome de ce manga addictif !!!