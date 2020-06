Les meilleurs investissements à faire en 2020

Comment choisir le placement idéal

Le choix d’investissement dépend d’abord des attentes et du statut de l’investisseur. En effet, pour une personne avec un certain âge, il vaut mieux penser à un investissement court terme tandis que c’est le long terme qui est recommandé pour les jeunes. Aussi, il faut savoir pourquoi vous voulez placer votre argent parce que le choix de placement en dépend : pour la défiscalisation, pour sécuriser son épargne, pour la préparation de votre retraite ou de votre succession, ou pour obtenir des avantages financiers à travers les intérêts. En plus de savoir tous les secteurs productifs, vous devez également savoir la liste de dividende aristocrate annoncée pour l’année 2020.

Les investissements recommandés pour 2020

L’année 2020 s’annonçait déjà un peu chargée au début, et la situation de pandémie bouleverse complètement le marché. Si vous êtes à la recherche d’un gain régulier alors vous pouvez opter pour le SCPI ou les Sociétés Civiles de Placement immobilier. Il s’agit d’un ensemble d’investissement pour financier des parcs immobiliers destinés pour des locations professionnelles permettant de gagner environ 4 % de rendement annuel. Pour ceux qui s’intéressent au retour d’investissement rapide, alors ils peuvent miser sur le crowdfunding immobilier. Ce secteur a connu un important accroissement entre 2018 à 2019. Le principe étant de financer un projet immobilier en passant par une plateforme et recevoir un revenu proportionnel à sa part de placement dans le projet. La rentabilité est peu élevée, entre 7 à 10 %, mais le risque n’est pas nul. Pour le placement plébiscité par les Français actuellement, on parle d’investissement locatif permettant d’avoir un gain à travers les revenus locatifs et en même temps de bénéficier d’une défiscalisation. Pour une vision plus loin dans le futur, si vous voulez préparer votre retraite et prévoir une stabilité financière, vous pouvez opter pour un plan épargne retraite ou encore une assurance vie. Les deux incluent un avantage en réduction fiscale et permettent déjà d’assurer la transmission pour les proches.