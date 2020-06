Un monde transformé : Dernier tome aux Éditions Ototo

Le mois de Mai a vu refleurir son décor par la réouverture des librairies ! Il s’est traduit, pour les Éditions Ototo, par la sortie d’une multitude de suite de séries.

Entre autre, le dernier tome d’ « Un monde transformé », troisième opus d’un seinen à l’univers fantasy, aussi mignon que cruel !! S’il vous faut un refresh, je vous laisse revenir sur la chronique du tome 1 en cliquant >>ICI<<. Sinon c’est dans les librairie depuis le 29 Mai !!

Mais pour le moment, je vous dépeins le décor du Tome 3 :

Puryo a commencé son apprentissage au sein du Temple mystérieux de la déesse Gardelan. Mais, le jour de la cérémonie de la « grande chorale », celle-ci décide de partir à la recherche du journal volé de la 14 ème prêtresse.

Malgré l’opposition des « sages », qui essayent de la retenir malgré son choix de peur qu’elle ne meure pendant son périple, elle parvient à quitter les lieux accompagnée d’Enakin qui la protégera et de Cocchi.

En son absence, c’est Agassa qui prendra sa place. Malheureusement, le Temple cache de terribles secrets inavouables, et le rôle de la grande Prêtresse n’est pas une partie de réjouissance. Agassa va l’apprendre à ses dépens ….

Le point sur le manga :

Meiji Kanako ne manque pas de nous laisser dans l’intrigue jusqu’a la fin du récit. Son scénario est complexe et un peu terrifiant, j’avoue ! Cet univers onirique demande toute l’attention du lecteur à chaque pages, et même si on a l’impression d’être un peu paumé par moment, tout rentre dans l’ordre petit à petit. La mangaka mène un final plein de rebondissements, et surtout que personne n’aurait pu prévoir ! Chacun des mystères et des questionnements abordés dans les deux autres tomes trouvent leurs réponses. Un monde transformé aux Éditions Ototo, c’est un seinen fantasy médiéval où s’entrechoquent Dieux, monstres, créatures et prêtresses !!!

En fin de seinen, une mini histoire et un post face viennent clôturer cette série avec beaucoup de tendresse et un peu de morale !

La conclusion :

Un monde transformé aux Éditions Ototo, réussit à nous intriguer rudement en trois actes seulement !! Un seinen que l’on classera « à part » de part son scénario et ses graphismes peu communs. Une aventure rondement menée par Meiji Kanako, un personnage central « kawaï » dans un monde où la férocité et les enjeux religieux ne manquent pas !!!!