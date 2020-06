Une épopée noire et poétique : Ombrane aux Éditions Akiléos

Le mois de Juin sera riche en sortie chez Akiléos. Space Boy, Apocalypse selon Lola, c’est à présent un nouveau titre qui pointera le bout de son nez le 17 Juin 2020 : Ombrane de Bastien Lextrait et Julien Hanoteaux. Un conte noir et poétique que les deux auteurs nous racontent comme une légende oubliée !! L’épopée tragique d’une créature de la nuit et de sa rencontre avec les humains. Une pure merveille visuelle !

Le décor :

C’est dans les sous sols noirs et glacés, que l’on retrouve la population qui s’est réfugiée après le grand désastre. Quelques enfants se rassemblent autour d’un grand feu attendant le début de l’histoire que le vieux Johl s’apprête à leur révéler. Les enfants sont tout ouïe. Sauf Yorïs qui s’attèle au « grand pèlerinage » vers la surface, et Leto, qui souhaitait le voir partir.

Johl commence son récit, rappelant l’histoire des ancêtres puis, continue avec celle de la naissance d’une créature venue de l’ombre : Ombrane. Enchanteresse merveilleuse, ou provocatrice de folie, certains eurent la chance ou le malheur de rencontrer.

Et la voilà, au fin fond de la forêt, fragile et innocente, puis curieuse de découvrir ce nouveau monde, avançant doucement vers le crépuscule.

Elle débute son périple, s’émerveillant tout d’abord de toutes choses. Mais soudain, à la lisière de la forêt, elle rencontre un jeune garçon accompagné de sa mère ….

Le point sur la BD :

Si j’ai choisi de vous présenter ce titre, c’est tout d’abord parce que les graphismes et les couleurs m’ont attiré dès le premier regard !!! Julien Hanoteaux signe de sa « patte » bien particulière ce petit chef d’oeuvre en construisant une ambiance variant entre chaleur et froid. Le travail fourni sur les couleurs est incroyable et le « switch » entre les deux, savamment dosé.

Une ambiance maitrisée. Entrainant totalement le lecteur dans cette épopée pleine de légende et de mystère, sur fond de fantasy . Bastien Lextrait, quand à lui, nous propose un scénario aux limites de la magie et un monde post apocalyptique. Sa créature si fragile et attachante, est le centre de toute l’attention ! A la fois féerique et sombre, elle entraine tout un questionnement sur le scénario proposé et pousse à espérer une préquelle et/ou une suite de cette « Ombrane » aux Éditions Akiléos !!!

La conclusion :

Tout d’abord, petit message aux auteurs : On en veut plus d’Ombrane aux Éditions Akiléos !!! On veut savoir quand et pourquoi les Noctales sont apparues, on veut savoir comment étaient les cinq Royaumes Exilés, pourquoi la guerre. Et on veut aussi savoir ce qu’il va advenir de Yoris pendant son pèlerinage !! On imagine déjà la saga que ça pourrait devenir !!

Quoi qu’il en soit, ce one shot reste une pure beauté fantasy qui passionnera et éveillera la curiosité de tous les lecteurs tant par ses graphismes fabuleux, que par son scénario intrigant !! Une nouvelle légende est née !