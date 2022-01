Conan le cimmérien – L’heure du dragon

L’heure du dragon est le douzième tome de la série Conan le cimmérien, des éditions Glénat, il est paru en décembre 2021. Une bande dessinée de Julien Blondel et Valentin Sécher, qui présente une nouvelle et majestueuse adaptation d’un roman de Robert E. Howard.

Quatre hommes se sont retrouvés au cœur d’une citadelle, qui semble vide. Un prêtre rappelle aux trois souverains que ce qu’ils s’apprêtent à faire et le prix qu’ils auront à payer s’ils réussissent. Il explique que ce n’est pas un sorcier qu’ils vont réveiller aujourd’hui. Il s’agit de l’un des plus redoutables, l’un des plus cruels prêtres noirs que ce monde ait portés. Xaltotun de Python régnait jadis sur Acheron, avant l’invasion des barbares, il y a plus de trois mille ans de cela. Le prêtre noir mettait les royaumes et les empires à genoux, pour la seule gloire de Seth. La colère et la soif de conquête de Xaltotun n’avaient aucune limite… Il a fait trembler le monde de terreur pendant des décennies, avant d’être trahi par les siens et plongé dans le sommeil éternel du Lotus noir. Il a été vaincu par la source même de sa puissance et de son immortalité, le cœur d’Ahriman.

C’est ce cœur qui va redonner vie au prêtre noir Xaltotun, qui va décimer, pour le compte de trois mauvais souverains, l’armée de Conan, devenu roi. En effet, le cimmérien est sur le trône d’Aquilonie, et semble régner dignement. Mais trois hommes dévorés par l’ambition, réveille le prêtre noir, pour arriver à leurs fins. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, car Conan se révèle être un redoutable adversaire… La bande dessinée est une très belle adaptation, tant par le récit riche et plein de rebondissements, que par le trait fabuleux de l’illustrateur. C’est donc une aventure grandiose qui est à découvrir, aussi épique que sanguinaire, dans laquelle la magie côtoie le héros. Un album fabuleux, sombre, épique, sanglant, mystérieux, fantastique, à l’ambiance obscure, qui offre une lecture captivante. Le dessin est travaillé, somptueux, le trait puissant, qui se veut réaliste, avec des effets de lumière, dans cette sombre ambiance, qui illuminent l’ensemble.

