Enemy, le deuxième tome, Les autres

Les autres est le deuxième tome de la série Enemy, des éditions Soleil, paru en novembre 2021. Une bande dessinée d’Ange et Ornella Savarese, qui présente, dans un futur lointain, sur une planète éloignée et hostile, des adolescents livrés à eux-mêmes, séparés en deux bandes rivales.

Chez les Bears, Châ tente de faire la prière pour rassembler tout le monde. Jeff la reprend, car elle n’arrête pas de faire des erreurs. La jeune fille explique qu’elle n’a pas le cœur à cela. En effet, ils se retrouvent coincés dans une cave sinistre et déprimante. De plus, il n’a pas de lumière, comme dans leur prière ! Jeff rappelle qu’ils ont besoin de se rassembler et de prier, puisque Andoni est mort. Il affirme aussi que Châ a été héroïque pendant l’attaque et que, sans elle, ils auraient subie encore plus de pertes. Châ en a marre, elle affirme qu’elle veut sortir, se réconcilier avec les autres, les Wolves et les Crazes. Enfin, elle finit par se fâcher et explique que tout cela est de la faute de Jeff. Matt est mort, puis Suyar et Andoni sont morts aussi, enfin Oussama est parti. S’il n’avait pas essayé de les séparer, ni semer la dissension entre les tribus, les dieux ne les auraient pas punis !

La mort de Mina a séparé encore plus les deux clans. Mais, de son côté, Alec n’y croit pas et part à la recherche de son amie, quitte à ce qu’on le croit fou. Oussama et Gab, des Crazes, tentent toujours d’aider et font de curieuses découvertes. Mais ils ne semblent pas prêts à partager leurs découvertes. De chaque côté, les clans sont mal en point et essaient de survivre, malgré les différentes tensions et pertes. Le récit est toujours assez captivant et curieux, avec ces adolescents livrés à eux-mêmes, séparés en trois clans, qui tentent de survivre entre créatures féroces, robots destructeurs et aliens ennemis. La bande dessinée est bien rythmée et découpée, présentant différents personnages, lieux et faits, pour avancer, petit à petit, et délivrer quelques informations. Cependant beaucoup de mystères règnent dans ce récit plaisant, qui dévoile aussi quelques rapprochements, tout comme des confrontations. Le dessin est dynamique, moderne, un peu manga, offrant une belle ambiance, malgré la dureté, parfois, du récit.

