Le Leporello – De nouveaux albums Mosquito !

La collection des albums Mosquito, des éditions Nathan, se présente sous une nouvelle forme, le Leporello. Quatre titres sont parus en novembre 2021, dont Darwin et Ulysse, qui proposent de partir à l’aventure avec les fabuleux héros de l’histoire ou de la mythologie.

Darwin est un explorateur, un scientifique, un jeune naturaliste qui rêve de découvrir le monde. Il embarque donc à bord du voilier HMS Beagle, pour un voyage d’exploration scientifique. Cinq années plus tard, l’explorateur revient avec des milliers de pages d’observation sur les animaux, les plantes et les fossiles, qu’il a pu découvrir en Amérique du Sud et dans l’Océan Pacifique.

Ulysse est un héros de la mythologie grecque, roi d’Ithaque, île de la mer Ionienne. Le héros participe à la guerre de Troie et arrive, avec ses compagnons et sa ruse, à faire tomber la cité. Mais lorsqu’il veut rentrer chez lui, et qu’il reprend la mer, un long et périlleux voyage l’attend. Il va devoir traverser de nombreuses épreuves qui vont faire de lui un héros légendaire.

Les histoires de ces grands personnages sont racontées comme des aventures, dans un format Leporello. Des livres ludiques, curieux, qui se déplient, pour laisser apparaitre une grande carte, retraçant les voyages des héros. Mais les ouvrages se lisent aussi de manière classique, avec des pages à tourner. Sur ces pages, les jeunes lecteurs découvrent un descriptif des personnages présentés, des informations sur le parcours, les faits marquants… C’est une belle plongée par l’image et le récit qui s’offre aux enfants, à travers une grande carte, pour vivre l’aventure et les informations détaillées et adaptées, de l’autre côté. Les illustrations sont modernes, foisonnantes, amusantes, détaillées et plaisantes.

Ulysse et Darwin sont à retrouver aux éditions Nathan, à travers une nouvelle collection de livres ludiques, au format Leporello. Deux documentaires curieux, intéressants, captivants qui proposent un voyage dans le passé, avec un personnage historique, et une grande carte.