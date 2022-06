Copain et moi – Un livre amusant disponible aux Éditions Les 400 coups

« Copain et moi » est un livre à découvrir aux Éditions Les 400 coups. Raconté par Yvan Demuy et Maurèen Poignonec, il va passionner les enfants rêvant d’adopter un petit compagnon, un chien notamment. Et quand Coralie rencontre CoPain, rien ne se passe vraiment comme elle l’avait prévu…

Quand CoPain se transforme en tornade

Dans « Copain et moi », on fait d’abord la connaissance de Carolie, une petite fille adorable au regard malicieux. Elle trépigne d’impatience car le chiot qu’ils ont décidé d’adopter ne va plus tarder à arriver. Elle en est persuadée, ils vont devenir inséparables ! C’est alors que Copain entre en scène, plus existé que jamais. Il court, saute partout. Il explore chaque recoin de la maison, prend ses marques, et fait… Des nombreuses bêtises ! Et Coralie ne s’y attendait absolument pas, elle était persuadée qu’ils s’adopteraient l’un l’autre instantanément. Déçue et attristée, elle décide de s’isoler après qu’il l’ait mordue au doigt. Mais cela ne dure pas très longtemps, Copain semble beaucoup l’apprécier et décide de se blottir contre elle comme pour dire : on recommence à zéro ?

Un univers coloré qui donne envie de s’y plonger

Nous voulions absolument faire une parenthèse sur le talent de l’illustratrice Maurèen Poignonec. Le livre est magnifique, très coloré, réaliste avec ce qu’il faut de fantaisie. Chaque page regorge de détails : des cadres, des livres, des crayons dans la chambre de Coralie. Des photos sur le frigo, une plante tombante, des cadres ou encore des fruits dans la cuisine. Bref, les enfants vont se projeter dans l’histoire instantanément.

Et si nous sommes tombés sous le charme de son style, la narration est tout aussi réussi. Elle est drôle, rythmée, à la portée du jeune public. Plusieurs phrases sont écrites en majuscule, ce qui rajoute encore plus de folie au tout. Quant aux personnages, ils sont adorables. Coralie a une bouille à criquer avec ses pommettes, quant au chiot Copain, il sait y faire avec son air canaille lorsqu’il s’agit de faire des bêtises et ce regard tout triste lorsqu’il s’agit de se faire pardonner.

« Copain et moi » est une véritable pépite visuelle. Les enfants vont adorer suivre les aventures de Coralie et de ce petit chiot bien décidé à bousculer son quotidien.