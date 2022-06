Quel plaisir de retrouver Bernadette Gervais autour d’une collection de petits livres disponibles aux Éditions Les Grandes Personnes. Ils vont faire la connaissance d’un ourson au grand cœur nommé Ikko, autour de quatre histoires que nous étions pressés de vous présenter.

Ikko – Un ourson curieux au grand cœur

Il suffit de faire la connaissance d’Ikko pour s’y attacher instantanément. Il faut dire qu’il est adorable, doux et respectueux des gens qu’il aime, notamment sa maman, Mamako. Il est très curieux également et s’extasie facilement devant chaque découverte. Les enfants vont adorer le suivre dans toutes ses aventures.

La série complète des livres est à retrouver ICI.

Ikko et les coquelicots

Ici, Ikko veut surprendre sa maman en lui offrant des coquelicots. Il se rend compte que ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît parce que les pétales s’envolent un à un. Entre-temps, il fait la connaissance d’un papillon qui le suit tout au long de sa promenade jusqu’à sa maison, sous l’apparence d’un pétale rouge étincelant.

Ikko et le coquillage

Cette histoire est tout aussi mignonne que la précédente. Ici, on retrouve Ikko qui se promène dehors lorsqu’il trouve ce qu’il croit être un coquillage. Car bizarrement, celui-ci se met à bouger ; rien d’étonnant, puisqu’il s’agit en fait d’un adorable escargot qui sort de sa coquille. Il décide de s’occuper de lui en l’accueillant quelques jours dans sa maison.

Ikko et la lune

Ikko et la lune fait partie de nos préférés de la série. Il est poétique, absolument adorable. Ikko est triste car Mamako doit partir en voyage. Pour le rassurer, elle lui conseille de regarder l’aspect de la lune de façon à ce qu’il puisse avoir un indice sur son retour à la maison. Et s’il trouve le temps long, il joue le jeu, jusqu’à ce que le croissant de lune se retourne ; Mamako est revenue pour la plus grande joie de son petit ourson.

Ikko et le cadeau

Alors que Mamako rentre de voyage, elle offre à son Ikko un cadeau. De quoi s’agit-il ? Une poupée adorable qui ne tardera pas à devenir l’une de ses meilleures amies. Encore plus, lorsqu’un matin, elle se met à lui parler !

Bernadette Gervais – Comme une empreinte du passé

L’auteure et illustratrice Bernadette Gervais nous offre ici des livres authentiques, à tel point que l’on a l’impression de lire des histoires pour enfants à l’ancienne. On retrouve également son goût prononcé pour la nature avec la représentation de cet ours et tout ce qui l’entoure. Les dialogues sont plutôt riches, emplis de tendresse. De belles histoires du soir que les enfants ne se laisseront pas d’écouter encore et encore.