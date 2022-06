Tâvutatèt, le second tome, Déterminée !

Déterminée ! est le second tome de la série Tâvutatèt, de Carole Trébor et Gabriele Bagnoli, paru aux éditions Vents d’ouest, en mai 2022. Une bande dessinée dans laquelle se poursuivent les aventures pleines de magie de l’héroïne moderne tout droit sortie de l’Egypte ancienne.

La mère de Tâvutatèt, la célèbre pharaonne Hapchesout est retenue prisonnière. Son geôlier, lui explique qu’elle n’a plus aucun pouvoir désormais. Il veut qu’elle se résigne à sa déchéance. Mais la pharaonne reste déterminée, elle ne veut rien lui révéler. L’homme qui la retient lui affirme que son silence l’obligera à déclencher de grandes choses terrifiantes. De son côté, Tâvutatèt pense aux Mowlausses qui n’ont rien pu révéler sur sa mère, ni sur le PET. Marylin s’est occupée d’eux à sa façon, en les dévorant. Il ne restait que des os… Le petit groupe est reparti vers le dépôt de vieux bus, que la princesse avait vu depuis le train. Il était temps, pour eux, de mettre en place une stratégie de camouflage, tout en tentant d’entrer en contact avec les clans du CLEF. Les membres du groupe ont rapidement retapé un bus anglais, pour faire un petit tour du monde…

L’aventure de la momie Tâvutatèt se poursuit, avec ses nouveaux amis, tous aussi surprenants. Le clan de créatures fantastiques va devoir redoubler d’efforts et de courage, pour affronter différents dangers à venir. Leur périple les entraîne, également, pour un tour du monde, afin de retrouver d’autres créatures avec qui s’allier. Ainsi, la bande dessinée est dense, pleine de rebondissements, de suspense et d’action, entre voyage itinérant, fouille pour artefacts magiques, et confrontation avec le méchant de l’histoire. L’univers de l’Egypte ancienne est fascinant, bien accommodé dans ce récit bien rythmé, entremêlé de créatures diverses et variées, de différentes époques, ajoutant un peu d’humour et de décalage à l’ensemble. Les aventures de cette petite momie, dans le monde d’aujourd’hui, sont plaisantes, originales et amusantes. Le dessin est tout aussi agréable, dynamique et expressif, présentant un bel univers coloré.

Déterminée ! est le second tome de la série Tâvutatèt, des éditions Vents d’ouest, proposant de suivre la suite des aventures de la jeune momie, dans le monde d’aujourd’hui. Action, humour et suspense seront au rendez-vous, dans cet album original.

