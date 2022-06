Audrey Ouazan, fondatrice d’un nouveau mouvement littéraire et artistique

Audrey Ouazan est juriste de formation et a enseigné la méthodologie en sciences humaines. C’est en automne 2020 qu’est paru son livre hors catégorie aux Éditions Baudelaire. Son ouvrage porte le titre suivant : « Le destructuralisme libérateur, enfin un nouveau mouvement littéraire et artistique pour tous ! » Un titre qui intrigue d’emblée et attire l’œil. Qu’est-ce que cela veut dire, réellement ? Pour découvrir et comprendre pleinement ce nouveau mouvement, qui concerne de nombreux domaines, il faudra parcourir cet ouvrage de 114 pages. Celui-ci est divisé en plusieurs parties, qui permettent d’aborder et de présenter ce qu’est le destructuralisme libérateur.

Le lecteur, qui ne connaît pas ce mouvement reconnaître la proximité entre l’idée de détruire et de désorganiser, afin de s’éloigner des procédures habituelles, typiques des beaux-arts par exemple, où la technique enseignée est très stricte. Ce domaine appelle même à se lancer dans des questionnements philosophiques sur la notion de talent. Existe-t-il, puisque l’artiste-peintre ne fait que suivre des schémas préétablis ? Après tout, la voie est toute tracée pour lui… Il suffit alors d’adhérer au « mode d’emploi » …

En fait, ce destructuralisme libérateur est un mouvement qui redéfinit totalement ce qu’est l’art actuel. Malgré les codes et les conditions à remplir pour être considéré comme un mouvement artistique, cet ouvrage permet de mettre un coup de pied dans une fourmilière vieillissante.

Avec son esprit audacieux et ses nombreux projets d’écriture conceptuelle, Audrey Ouazan cherche à redorer la réputation des créatifs et des imaginaires. Il suffit de jeter un œil dans le monde du travail ou même sur les bancs de l’Éducation nationale pour se rendre compte de la triste image que renvoient les amoureux des livres et les artistes. Aux profils littéraires et ces métiers jugés non essentiels pendant la pandémie du coronavirus, les gens se sont pourtant réfugiés dans des romans et ont pleuré la disparition de concerts et la fermeture des cinémas. L’Art est donc plus que jamais nécessaire et primordial à l’épanouissement personnel. Et c’est cette théorie que défend aussi Audrey Ouazan.

En réalité, la créatrice du mouvement cherche à renforcer la créativité ainsi que les talents des esthètes francophones. Ce manifeste atypique encourage à la chute du conformisme et des habitudes. Parmi les objectifs de ce mouvement, l’auteur souhaite appeler à une unification de la tradition et de la modernité. Grâce aux dimensions multiples et différentes, cette idée et nouvelle perception peut aussi permettre de se libérer personnellement. C’est donc une philosophie de vie.

Dans cette lancée ultramoderne qui rejette le conservatisme à outrance et la facilité, Audrey Ouazan propose un projet à la portée de toutes et tous. Cette initiative est portée par une femme enthousiaste et positive, qui cherche à appliquer une méthodologie qui met en avant l’univers de l’innovation intérieure. L’expression de ce « soi » est une démarche intimiste. Pour cela, il faut réapprendre différemment ce qu’est l’originalité.

En réalité, ce manifeste se dédie entièrement aux amis, amateurs de l’art, qui laissent leurs esprits s’ouvrir à d’autres horizons. L’objectif de sa fondatrice est donc de se réapproprier les arts. Dans une poignante conclusion, l’auteure appelle à risquer « l’audace, la créativité fraîche, nouvelle, innovante. Osons la fantaisie frénétique, fertile, l’imagination singulière. Répondons enfin à ce besoin de vibrer de nouveau, de rêver, de nous exalter. » Encore selon ses propres termes qui résonneront dans le cœur des hommes et des femmes qui créent chaque jour : « L’art est l’essence et l’expression même de la liberté. »

Cette œuvre intrigante est disponible sous son format numérique ainsi qu’en version brochée. Il s’agit d’un ouvrage complet, qui sert un propos sensé, à une époque faite de remises en question constantes. Audrey Ouazan offre une belle leçon d’humanité et transpire l’espoir.

Site de l’auteure : https://audrey-ouazan.com/