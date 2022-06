ABBA BOX SET : un coffret 10 CD incluant l’album Voyage et un album de singles.

Alors que ABBA fait son grand retour sur scène à Londres dans un show high tech, Universal publie l’intégralité de leur production soit les neuf albums studio et un disque bonus de singles et de faces B.

Faut-il encore présenter ces légendes de la pop music, leur répertoire d’inusables classiques ? Si un jour vous devez expliquer ce qu’est la pop à un extra-terrestre, collez-lui entre les oreilles « Mamma Mia, Gimme! » à plein volume. Entre 1973 et 1979 (alors au sommet de leur art) le quatuor compose une trentaine de classiques qui bâtissent la légende. Petit coup de projecteur en arrière. En 1966, Björn Ulvaeus (guitare chant) et Benny Andersson (claviers, chant) deux auteurs compositeurs de la scène pop folk suédoise s’associent pour écrire des chansons. Baptisé the Hootenanny Singers, le duo se lie avec une des chanteuses vedette de la comédie musicale Jesus Chrsit Superstar, tandis que Björn Ulvaeus se fiance lui avec une jeune chanteuse norvégienne, Frida Lyngstad. En 1972, le quatuor sort un premier single « People need Love » et simplifie son nom en ABBA, les initiales des quatre membres. L’année suivante ABBA se propose de représenter l’Eurovision avec « Ring Ring », titre qui ne sera pas retenu mais qui cartonnera sur les tous hits parades européens. En 1974, le quatuor retente sa chance avec « Waterloo » qui triomphera à l’Eurovision et attendra la première place des chats britanniques. La suite vous la connaissez. Près de 400 millions d’albums écoulés et un succès public qui bat des records de streaming toujours aujourd’hui. En l’espace de 10 ans, la carrière d’ABBA sera balisée de succès « Dancing Queen », « Take A Chance On Me », « Mamma Mia », « Gimme! » totalisant en tout 327chansons écrites par le tandem Ulvaeus/ Andersson. « Fernando, Money Honey, Knowing me, Knowing you » les tubes s’enchaineront à une cadence infernale, déclenchant une véritable Abbamania à travers la planète. En 197, ABBA est l’entreprise qui rapporte le plus de devises dans leur pays d’origine, devançant le constructeur automobile Volvo. Leur pop music est universelle et témoigne du génie d’auteurs compositeurs à tel point que Björn Ulvaeus et Benny Anderson sont considérés à l’époque comme les « Lennon McCartney venus du froid ». Et puis … plus rien. On désespérait de réentendre un jour ABBA, sorciers du mix et empereurs du disco qui avaient disparu de la circulation en 1983. C’est donc avec un plaisir extrême que les fans apprenaient leur grand retour en 2021 avec un nouvel album. Quarante d’attente pour dix nouveaux titres. Retour d’autant plus satisfaisant que « Voyage » reprend l’histoire là où ils l’avaient laissé au débuts des 80’s. L’aventure se prolonge aujourd’hui à Londres avec ABBA Voyage, un show sur mesure qui met en vedette des “ABBAtars” numériques entourés de 10 musiciens, qui interprètent les chansons du groupe. Brouillant les lignes de la réalité, la magie du passé d’ABBA est ramenée dans le présent avec la dernière technologie de capture de mouvement. Depuis mai 2022, les fans redécouvrent ainsi le quatuor virtuel tel qu’il était en 1979, mais avec une surprenante vision futuriste. Dans ABBA : CD ALBUM BOX SET , on trouve les 8 premiers albums studio, l’album Voyages et un album de singles, le tout réédité et remastérisé avec un soin tout particulier. En bonus, un beau livret présente une partie de l’iconographie d’ABBA est superbement répertoriée à travers des photos de scène ou studio, et pochettes d’albums. Qu’on se le dise !

Jean-Christophe Mary

ABBA : CD ALBUM BOX SET

10 CD album collection hit album ‘Voyage’ and singles bonus disc.”

CD/LP 1: Ring Ring (1973)

CD/LP 2: Waterloo (1974)

CD/LP 3: ABBA (1975)

CD/LP 4: Arrival (1976)

CD/LP 5: The Album (1977)

CD/LP 6: Voulez-Vous (1979)

CD/LP 7: Super Trouper (1980)

CD/LP 8: The Visitors (1981)

CD/LP 9: Voyage (2021)

CD/LP 10: ABBA Tracks