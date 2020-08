Coup de coeur : T’atteindre, de Elle Seveno

La romance et moi, c’est un peu “ça passe ou ça casse”, il y a rarement d’entre-deux. Bien sûr, il y a ces romances toutes douces que j’aime bien, sans plus. Celles qui sont écrites juste pour nous faire passer des bons moments. Mais en terme de drames psychologiques, je suis très exigeante. Et le nouveau roman d’Elle Séveno, “T’atteindre”, m’a touchée jusqu’aux tréfonds de mon coeur.

Résumé

Une vidéo. C’est ce qu’il a fallu pour bouleverser la vie du jeune Aidan. Dessus : une danseuse en pleine chorégraphie. À l’intérieur de lui, c’est le chaos : il faut qu’il danse à ses côtés.

Fini les terrains de sport, il se met au classique. Seul cet objectif compte désormais, et il le défendra contre les préjuges et les moqueries.

Des années plus tard, Aidan touche son rêve du doigt. Il a intégré la même école que son idole, mais a du mal à se plier à la discipline extrême qu’on lui impose. Respecter les règles n’a jamais été son fort… Peut-il vraiment nier qui il est ? Même pour elle ?

A propos du livre

Aidan est à peine adolescent lorsqu’il découvre Maya danser sur une vidéo. Plus qu’un coup de foudre, le visionnage en boucle de sa chorégraphie créé une véritable vocation chez lui. Il veut danser, et plus que tout, il veut danser avec elle. Il passe alors ses prochaines années à travailler avec acharnement, à modeler son corps pour correspondre aux attentes de l’école de danse qu’il vise. Celle dans laquelle Maya étudie. Et ça paye, puisqu’il réussit à l’intégrer. Mais son tempérament de feu ne convient pas longtemps à l’école, et après un ultime faux-pas, il se fait exclure. Commence alors une nouvelle vie pour lui, auprès de Marco et sa troupe de hip-hop. Il pensait que c’était dire adieu à Maya, pourtant, le destin remettra ces deux-là sur le même chemin, pour le pire et le meilleur.

“T’atteindre” est une romance fusionnelle écrite par Elle Séveno chez Hugo New Romance. D’une écriture fluide et juste, l’auteure aborde des sujets sensibles comme les stéréotypes de genre associés à la danse. Mais elle évoque également la pression des parents et des médias, les rêves brisés, la reconstruction, et la passion, toujours plus grande. Au rythme des chorégraphies et des ballets, du tempo et de la musique, Aidan et Maya se cherchent, se rencontrent, se repoussent et s’attirent comme des aimants. Entre la passion de la danse et celle de l’autre, la lecture se fait haletante. “T’atteindre” fait partie de ces romans que l’on ne peut plus fermer une fois qu’on les a ouvert. La romance est à la fois douce, se construisant tranquillement, mais le feu qui règne dans le coeur d’Aidan nous électrise.

Mon avis

Je crois que “T’atteindre” est la première romance que je lis tournant autour de l’univers de la danse. L’histoire m’a beaucoup rappelé le film “Step Up” avec la collision de la danse classique et du Hip Hop. Ça m’a aussi ramenée à mes nombreuses années de gymnastique à haut niveau lorsque j’étais petite. La sueur, l’acharnement, le plaisir indescriptible qui s’échappe de nous lorsqu’on s’élance dans nos figures. Cette lecture m’a rendu nostalgique, mais m’a également fait taper du pied au rythme de la musique chantonnant dans ma tête. Elle Séveno a réussi à me redonner l’envie de bouger mon corps et découvrir le hip hop !

Je suis également littéralement tombée amoureuse d’Aidan. Quel vent de fraîcheur que d’avoir plus d’un tiers du livre consacré à son point de vue. Ce jeune garçon se transforme en un jeune homme au tempérament de feu, ne suivant que son coeur. S’il a une idée en tête, il la suivra jusqu’au bout, quelques que soient les obstacles. J’ai trouvé que c’était une belle manière d’illustrer la persévérance et la force de la passion, et d’écraser tous les clichés et stéréotypes sur les garçons qui font de la danse classique.

Un must-read si vous voulez mon avis.