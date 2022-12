Courriels, sites internet et appels frauduleux : l’Assurance retraite appelle à la vigilance

L’Assurance retraite a été informée de la circulation de courriels frauduleux.

lassuranceretraite.fr et certains sites internet de caisses de retraite régionales (les caisses de retraite et de la santé au travail) font l’objet de tentatives de détournement de leurs logo et contenus à des fins commerciales.

Afin d’éviter tout incident, l’Assurance retraite vous invite à :

utiliser vos services en ligne à partir de votre espace personnel, après authentification ;

ne pas cliquer sur un lien envoyé dans un e-mail mais plutôt recopier l’adresse du site dans votre navigateur. Sachez également que la présence du «s» dans https://www.lassuranceretraite.fr vous garantit que vous êtes bien sur le site internet officiel de l’Assurance retraite.

rester vigilant sur le numéro fourni, si l'on vous invite à rappeler votre caisse de retraite. Pour contacter l'Assurance retraite, le numéro unique est le 39 60 (service gratuit + prix appel) ou le +33 9 71 10 39 60 depuis l'étranger.

N’hésitez pas à signaler tout appel ou sms frauduleux sur la plateforme dédiée à la lutte contre les spams.

