Crocococo – Loulou & Cie

Crocococo est un album de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, paru en juin 2023. Un livre jeunesse, de Soledad Bravi, plutôt amusant, dans lequel les jeunes lecteurs découvrent un crocodile sur le point de croquer un petit garçon…

Parfois, il arrive que les crocodiles se baignent dans la mer. Mais le sel de la mer les démange… Tous les jours, un crocodile va se dessaler, se rincer à la piscine d’un grand hôtel. Il rentre tranquillement et aime faire quelques longueurs, avant de s’allonger pour une sieste savoureuse au soleil. En arrivant au bord de la piscine, le crocodile se demande toujours pourquoi il n’y a personne à cette heure-ci… L’animal pose son peignoir sur une chaise, puis il grimpe sur le plongeoir. C’est avec grâce et élégance, qu’il saute du plongeoir, les pattes bien tendues. Mais en nageant, il découvre qu’il n’est pas tout seul dans la piscine…

Le récit est original et amusant, avec ce crocodile, animal qui fait peur, qui va rencontrer un petit garçon. Bousculant quelque peu les habitudes du crocodile, le petit garçon est là où on ne l’attendait pas. Un effet de surprise, pour le quotidien de l’animal qui se demande s’il doit croquer le petit garçon ou pas. Alors il lui laisse, en quelque sorte, le choix, en lui demandant trois bonnes raisons de na pas le croquer ! Une amitié naissante et improbable débute alors… En effet, le petit garçon est plutôt rusé, ce qui semble plaire au crocodile ! Le texte est simple et efficace, invitant rapidement les jeunes lecteurs à s’immerger dans cette histoire amusante et surprenante. Le dessin est tout aussi subtil, avec un trait fin, simple et efficace.

Crocococo est un petit album de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Une histoire surprenante, d’une amitié naissante et improbable entre un crocodile et ses drôles d’habitudes et un petit garçon rusé, qui bouscule quelque peu le quotidien de l’animal.

