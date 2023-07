GILT – La guilde des temporalistes indépendants est un récit complet, d’Alisa Kwitney et Mauricet, paru aux éditions Delcourt, fin juin 2023. Un comic original et surprenant, en mélange de tout, offrant un récit moderne de fantasy et de science-fiction.

Vendredi 30 novembre 1973, une future mariée est dans un taxi, avec ses deux amies. Elle leur demande si elle a raison de sauter le pas… La première demande si la mariée a de petits doutes, avant de penser qu’elle est peut-être stressée. La deuxième femme demande si c’est une blague ! Elle rappelle que ça fait trois ans que la mariée est obsédée par ce type. Le mec se décide enfin à cracher sa demande, donc elle doit sauter le pas ! Le chauffeur se tourne vers les dames, affirmant qu’elles sont arrivées à la New York Public Library. Le fantasme est que le jour de notre mariage la femme est une créature magique. Dans le fantasme, elle est une éblouissante princesse de conte de fées, saupoudrée de tellement de poudre magique que quiconque se trouve à proximité se met à planer ! Mais dans la vraie vie…

Le récit est plutôt bien découpé, en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus aisée. En effet, le comic est dense, mais bien rythmé et plaisant à lire, plutôt original, mêlant fantasy et science-fiction. On y découvre deux femmes, Hildy, qui possède un portail qui lui permet de voyager dans le temps, et Trista, qui va la suivre, malgré elle… Hildy appartient à la Guilde des Temporalistes Indépendants, et peut voyager dans le passé, mais sans le modifier. Ainsi, elle continue d’apprendre, en bénéficiant de l’expérience accumulée. L’aventure est surprenante et envoûtante, présentant une bande dessinée audacieuse plutôt réussie et intéressante, légère, avec des héroïnes attachantes et déterminées. Le dessin est vif, très agréable et moderne. Un cahier graphique vient compléter l’ouvrage.

GILT – La guilde des temporalistes indépendants est un comic des éditions Delcourt. Un récit complet mêlant habilement fantasy et science-fiction, plutôt bien mené, offrant une histoire de voyage dans le temps audacieuse et originale.

Lien Amazon