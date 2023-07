Fragments d’horreur – Junji Ito

Fragments d’horreur est un recueil de huit contes horrifiques, de Junji Ito, paru aux éditions Mangetsu, en juillet 2023. Un bel ouvrage relié, qui présente huit contes pleins d’horreur dont six publiés pour la première fois en français. De quoi ravir du mangaka japonais, maître du manga d’horreur.

Madoka s’est enfuie pour vivre avec son petit ami. Mais, tout à coup, celui-ci a refusé de quitter son futon, comme s’il avait peur de quelque chose. La jeune femme se penche vers lui, pour lui demander ce qui lui prend et ce qui l’effraie ainsi. Le jeune homme, sous sa couette, ne répond pas vraiment, il demande à Madoka si elle n’a pas peur… Puis, il affirme que le monde est envahi de monstres et de démons. Madoka ne comprend pas. Tomio montre du doigt un coin du plafond, puis plusieurs endroits. Il demande à Madoka de se cacher vite sous sa couette ! Mais la jeune femme ne voit rien. Tomio a refusé d’aller consulter un psychologue spécialisé dans les troubles de l’anxiété sociale. Il acceptait, au début, de sortir par moments, mais juste pour aller aux toilettes…

C’est par un premier conte assez court mais captivant et terrible que débute de recueil. On retrouve avec plaisir et effroi les histoires, pour la plupart, inédites, de Junji Ito, dans ce bel ouvrage. Des fragments d’horreur, des histoires très différentes, où l’on retrouve, malgré tout, des scènes d’horreur, de l’amour, de la démence, du sang, des monstres, des apparitions, des personnages dérangés… Mal, terreur, sang, folie, effroi, rythment ces contes toujours aussi bien menés, entre suspense, espoir ou désespoir, et finalité. Les contes sont plus ou moins courts, présentant souvent des couples, des amours, une famille, puis une bêtise, la lâcheté, une punition, un mal. Une préface et une analyse, en début et fin du manga, permettent de comprendre un peu mieux l’univers horrifique de Junji Ito, et de s’en imprégner. Le dessin, en noir et blanc, reste captivant, avec un trait travaillé et des scènes spectaculaires.

