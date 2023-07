Mes premières comptines et chansons est un livre sonore et lumineux, qui revient dans un deuxième volume. Un livre fabuleux, pour les jeunes lecteurs à partir de 2 ans, paru aux éditions Gründ, fin mai 2023, qui présente six nouvelles comptines et chansons traditionnelles.

Le grand livre carré, aux pages cartonnées et solides, invite les enfants, à partir de 2 ans, à découvrir ou redécouvrir quelques incontournables du répertoire enfantin. La première double page présente une grande illustration, suggérant d’écouter et chanter Une souris verte. Une puce sonore est à retrouver et actionner, pour entendre la comptine. Les adultes, parents ou plus grands peuvent lire les paroles et accompagner les enfants dans la découverte et le chant. L’illustration, bien évidemment, présente une souris verte, autour de laquelle des libellules volent. L’une d’elles scintille ! La double page suivante présente la comptine Pirouette, cacahouète.

Le livre sonore et lumineux est un beau recueil, qui propose une sorte de concert sons et lumières ! C’est plaisant, pétillant, rythmé et fabuleux, pour les jeunes lecteurs qui vont s’émerveiller de découvrir des lumières et effets lumineux et de dandiner au rythme des chansons. Six comptines et chansons incontournables sont à retrouver dans ce recueil coloré, qui plaira autant aux petits qu’aux grands. Un concept merveilleux pour éveiller les enfants aux sonorités, tout en les émerveillant avec la lumière en rythme. Les extraits musicaux sont de longue durée, offrant un peu plus que la collection de petits livres sonores. Des illustrations simples, au trait rond et doux, à l’univers coloré, accompagnent parfaitement les comptines.

Mes premières comptines et chansons – Vol. 2 est un nouveau livre sonore et lumineux, des éditions Gründ. Un concert sons et lumières, qui va émerveiller et éveiller les enfants, qui vont découvrir quelques incontournables du répertoire enfantin.

