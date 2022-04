Dame souris & Cie – Maisons sur mesure est un album de George Mendoza et Doris Susan Smith, paru aux éditions Flammarion, en janvier 2022. Un album surprenant et doux, plein d’imagination, qui présente toutes les créations architecturales de Dame Souris, pour ses amis animaux.

Héloïse est une petite souris plus connue sous le nom de Dame Souris. Elle est une architecte renommée et imagine des maisons pour ses amis des bois et des champs. Elle reçoit de nombreuses demandes et peut compter sur de fidèles aides, les petites souris des champs. Héloïse est une artiste, mais aussi une dessinatrice, décoratrice, et bâtisseuse pleine d’imagination. Elle répond aux exigences de tous ses clients, en fonction de leur personnalité. Ecureuil a demandé à Héloïse la construction d’un observatoire au sommet du plus grand arbre de la forêt. Les souris des champs des oiseux et hirondelles l’ont aidé pour cet édifice surprenant !

Le récit est très doux, il décrit les différents ouvrages de Dame Souris, les différents habitats de chacun de ses clients. Ainsi, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir les différentes réalisations d’Héloïse, ses habitats incroyables et divers. Un texte court vient présenter brièvement et efficacement les maisons et les différentes caractéristiques demandées par les habitants. Les clients sont nombreux, présentant différents animaux comme la truite, le chat, la taupe, le renard, le lapin, le ver, l’ours, le lézard, la grenouille et bien d’autres encore. La beauté de l’album est dans les illustrations. En effet, le trait est fin, délicat, détaillé, présentant des maisons incroyables et bien découpées, pour découvrir aussi l’intérieur. La fin invite les enfants à inventer la maison de leurs rêves…

Dame Souris & Cie – Maisons sur mesure est un bel album, des éditions Flammarion, qui propose de découvrir les créations d’Héloïse, souris architecte. Une petite souris pleine d’imagination, à l’écoute des attentes de ses clients, pour présenter d’incroyables demeures.

Dame Souris & Cie aux éditions Flammarion