Explorateurs de l’Histoire – Une nouvelle collection des éditions Nathan

Christophe Colomb a-t-il vraiment découvert l’Amérique ? et Pourquoi a-t-on inventé l’école ? sont les deux premiers titres de la nouvelle collection Explorateurs de l’Histoire, des éditions Nathan. Deux romans, pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, pour voyager dans le temps et l’Histoire.

Sara et Jules restent seuls à la maison, avec leur baby-sitter Eole. Leurs parents sont partis au restaurant et les enfants, qui commencent à avoir faim, demandent s’ils peuvent commander une pizza. Eole est un étudiant qui étudie l’Histoire à l’université. Les trois personnages sont devant la télévision, zappant sur différentes chaînes. Soudain, ils tombent sur de curieuses images. Il y a des statues par terre, des personnes marchent dessus, jetant aussi de la peinture.

Eole pousse la porte de la cuisine et tente de faire deviner à Sara et Jules, ce qu’il a rapporté pour le goûter. Pour une fois, les enfants ne se jettent pas sur lui, ils sont sagement attablés, penchés sur leurs livres et cahiers. Eole est surpris et demande ce qui se passe. Jules répond à peine. Sara explique qu’elle note quelques idées, pour pouvoir expliquer à tout le monde ce qu’elle a aimé dans le dernier livre qu’elle a lu.

Les deux romans sont plaisants à découvrir, avec trois héros rapidement attachants. Eole est un étudiant en Histoire et fait partie de la curieuse tribu des Passeurs de temps. Il a donc la capacité incroyable de voyager dans le temps. Aussi, pour répondre aux questions des deux enfants qu’il garde, il leur propose un petit voyage, afin de répondre au mieux à tous leurs questionnements. Comme des enquêtes, les enfants se font leur idée et découvrent l’histoire, tout en y étant immergés. Les questions et les réponses défilent, dans ces aventures incroyables, où l’on croise aussi des personnages historiques. Les récits sont bien découpés, en plusieurs chapitres, permettant de faire facilement des pauses. Il n’y a pas d’illustrations, mais quelques pages à la fin viennent encore répondre à quelques questions. Les romans sont intéressants, immersifs, permettant de s’approprier l’Histoire, d’émettre des hypothèses et de mieux comprendre certains faits.

Explorateurs de l’Histoire est une nouvelle collection, des éditions Nathan, qui débute avec deux titres. Des romans à l’approche immersive, dans lesquels les enfants suivent trois aventuriers du temps, à la recherche de réponses à leurs différentes questions.

Explorateurs de l’Histoire aux éditions Nathan