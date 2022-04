La chaussette de Josette est un album jeunesse, au format italien, de Simon Priem et Henri Meunier, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2022. Un récit décalé, amusant, jouant avec la narration, les personnages et deux mondes qui s’entremêlent.

Le narrateur explique que c’est l’hiver, tandis que sur la page, le soleil est radieux et il y a des fruits dans un arbre. Un personnage, sur une trottinette fait un commentaire, et ne comprend pas ce qui est raconté ! Le narrateur poursuit expliquant qu’il s’agit de l’histoire d’un escargot qui fait du vélo. Sur sa trottinette le personnage fait un bon. Il n’en revient pas de ce qui est raconté, il pense : « Et pourquoi pas un chameau qui fait du tracteur ? ». Le narrateur continue affirmant que le personnage s’appelle Maurice. Le personnage, sur sa trottinette, reprend depuis le début, expliquant qu’il s’agit d’une trottinette, qu’il est une poule et qu’elle s’appelle Josette !

Le récit est décalé et amusant, entre le narrateur qui raconte une histoire qui n’a rien voir avec ce qui se passe réellement dans le livre tenu par les enfants. Du coup, le personnage s’exprime, en affirmant et démontrant que c’est n’importe quoi. La lecture est drôle, amusante, plongeant rapidement les jeunes lecteurs dans cet univers farfelu, qui interpelle. Les fils narratifs s’entremêlent, pour une dynamique originale et vive. La chute est amusante et prend tout son sens, pour cet album coup de cœur, réjouissant et amusant. Le texte interpelle, il reste adapté aux enfants, vivant, avec ces dialogues farfelus, qui s’entrecroisent. Le dessin est moderne, les scènes épurées, avec un choix de couleurs restreint, offrant un univers chaleureux et particulier.

La chaussette de Josette est un album drôle, des éditions Sarbacane, qui présente un récit original et décalé. En effet, les fils narratifs s’entrecroisent et s’entrechoquent, pour cette petite aventure amusante, qui propose un jeu de texte bien pensé.

