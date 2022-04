Aphrodite – Née de l’écume

Née de l’écume est le premier tome du diptyque Aphrodite, de la collection La sagesse des Mythes, des éditions Glénat. Un album de Luc Ferry, Didier Poli, Clotilde Bruneau et Giuseppe Baiguera, paru en mars 2022, qui présente les prémices du mythe d’Aphrodite, la déesse de l’amour.

Aux origines du monde, la Terre, Gaïa, et le ciel, Ouranos, ne cessaient de s’unir. Ouranos couvrait si bien Gaïa qu’il empêchait ses nombreux enfants de sortir du ventre de leur mère et de voir le jour. Les titans, les cyclopes et les cent-bras restèrent à croupir dans les sous-sols terrestres, qu’ils emplirent au fur et à mesure que le temps passait. Mais Gaïa, tout comme ses enfants, finit par se lasser de la tyrannie d’Ouranos… Un seul des fils de Gaïa, Cronos, répondit à son appel à l’aide. Elle forgea une serpente tranchante grâce au métal en fusion qui bouillait en ses entrailles. Avec cette arme, Cronos castra son père et libéra tous les enfants de Gaïa. Plusieurs créatures virent le jour, dans le sang et la fureur. En mer, mêlé à l’écume, naquit aussi une déesse, issue de l’amour. Aphrodite fut rapidement préparée et présentée aux siens…

Le récit est captivant, plutôt bien décrit, proposant ainsi de découvrir le mythe d’Aphrodite, la déesse de l’amour. Son histoire est touchante, présentant une déesse au fort pouvoir, dont la beauté fait succomber les hommes et les dieux aussi. Cela lui vaudra bien des tourments… En effet, après une passion avec Arès, la déesse va aller auprès d’un homme avec qui elle aura un enfant. C’est son amour pour sa famille, qui va la mettre à l’épreuve et la mettre en péril. La bande dessinée est bien découpée, présentant ce mythe captivant, l’histoire de cette femme, de cette déesse, à la beauté désarmante. La folie est au cœur de cette histoire, tout comme l’amour qu’elle porte à son fils, qu’elle tente de porter à bout de bras, pour le sauver. La lecture est fluide, plaisante et assez rapide. Le dessin est superbe, avec un trait fluide, un peu structuré, des personnages expressifs, offrant un graphisme moderne.

