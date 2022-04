Super bande de potes – Editions Sarbacane

Super bande de potes est un album rythmé de Smriti Halls et Steve Small, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2022. Un livre dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver Ours et Ecureuil, amis pour la vie, qui vont faire la rencontre de Poule, qui veut jouer avec eux.

Lorsqu’il va quelque part, Ours vient avec Ecureuil. Tous les deux s’entendent bien. Ils sont raccords et toujours d’accord. Ils jouent ensemble, ils trouvent ça top ! Ils chantent ensemble, ils trouvent ça pop ! Les deux amis se promènent en grattant leurs instruments à cordes. Derrière eux arrive Poule. Elle les salue et demande si elle peut jouer avec eux. Ours est surpris, il bredouille avant de dire non. Poule insiste, expliquant que ça a l’air sympa et qu’elle joue super bien ! Mais Ecureuil réplique que non, ce n’est vraiment pas une bonne idée. Mais le gallinacé persévère…

Ours et Ecureuil sont amis pour la vie, ils font tout ensemble, tous les deux. Alors, quand Poule tente de s’inviter dans leur duo, tout se bouscule et les amis ne sont pas d’accord. Ils ont peur de troubler leur amitié qui semble parfaite. Les deux compères font la sourde oreille, tandis que Poule tente de trouver sa place et de se faire des amis. La persévérance ne paiera pas pour le gallinacé qui va partir ailleurs, chercher des amis, quitte à se mettre en danger… L’album est bien rythmé et plaisant à découvrir pour les jeunes lecteurs, avec les différentes paroles de chacun des personnages, et la musique au cœur de cette découverte. Comme une bande dessinée, le livre est bien découpé, proposant de découvrir une histoire d’amitié grandissante. En effet, les deux amis vont devoir faire de la place et se rendre compte qu’ils vont réussir à s’accorder, et trouver, chacun, leur place. Le dessin est moderne, rond, très doux et agréable, avec des personnages expressifs et adorables.

Super bande de potes est un album des éditions Sarbacane, qui présente une belle histoire d’amitié naissante. Ours et Ecureuil, amis pour la vie, voient d’un mauvais œil l’arrivée de Poule, qui tente de faire ses preuves et de trouver sa place, pour tenter de former un super trio !

