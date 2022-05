Danser jusqu’aux étoiles – Corps de Ballet

Corps de Ballet est le troisième tome de la série Danser jusqu’aux étoiles, de Pascale Maret et Maureen Wingrove, des éditions Nathan. Un roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 12 ans, qui invite à se plonger avec réalisme et justesse, dans les coulisses, de l’Opéra national de Paris.

Le père de Lola lui demande de se dépêcher, sinon ils ne seront jamais à l’heure à la gare ! Lola explique à son père de rester cool et lui rappelle qu’ils ne sont pas en retard et surtout qu’elle n’a pas envie de se geler un quart d’heure à attendre le train. Elle ignore le soupir de son père et tasse, dans sa valise, une dernière pile de vêtements. Elle vient de passer dix jours de vacances, chez ses parents, qui ont été plaisants, même si elle a passé peu de temps avec son petit frère.

Le récit est bien décrit et immersif, invitant à suivre Lola, mais aussi son amie Rose, jeunes danseuses de l’Opéra. Entre amitié, amours, représentations et exercices à la barre, il y a beaucoup à dire et à raconter. L’histoire est romancée, offrant une belle dynamique à la lecture, mais le fil rouge reste réaliste et juste, avec les coulisses de l’Opéra à découvrir. Une immersion captivante, ainsi qu’une lecture plaisante, assez fluide et bien découpée. L’univers est fascinant, les personnages attachants, présentant une bande d’amis tiraillés entre performances, cours, exercices, passion, répétitions, amitié et amours, pour tenter de se faire remarquer et de devenir étoile de l’Opéra.

