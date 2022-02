De la tête aux pieds – Des inventions qui nous rendent plus forts

De la tête aux pieds est un documentaire curieux, des éditions Nathan, paru en janvier 2022. Un album de Florence Pinaud, qui présente des inventions qui nous rendent plus forts, car les êtres humains ont trouvé des moyens pour se débrouiller, parmi les autres animaux plus rapides, plus forts…

Les êtres humains, depuis le début de leur histoire, au fil des époques, ont trouvé des moyens de se débrouiller, alors qu’ils n’étaient pas les êtres les plus résistants, ni les plus forts, ni les plus rapides, sur Terre. Ainsi, au fil des siècles, les inventeurs et les scientifiques ont mis au point des objets, des techniques et des accessoires pour nous protéger. Ces personnages ont appris à soigner nos maladies, panser nos blessures, construire des machines pour accroître nos performances… L’ouvrage propose de découvrir les bonnes idées les inventions qui nous réparent de la tête aux pieds, pour améliorer notre vie.

A chaque double page, un nouveau thème est à découvrir en commençant par les découvertes au service du corps. Ainsi, les jeunes lecteurs apprennent ce qu’est un microscope, inventé en 1595, la boîte de Petri, les cellules, les hélices de l’ADN… Les particularités de certains animaux sont mises en avant, car l’être humain est incapable de reproduire cela, mais pourtant, il a bien d’autres ressources ! Ainsi, le documentaire présente des découvertes, des inventions, ainsi que le futur, pour nous venir en aide, de la tête aux pieds. Le cerveau est analysé, en passant par les sens, les maux, les poumons, le cœur, la colonne vertébrale, les bras… Un ensemble pour se sentir bien dans nos peaux, à travers un album riche, curieux, captivant et enrichissant. Les paragraphes sont courts, adaptés aux enfants, avec des explications simples et concises. Des nombreuses illustrations sont à découvrir, dans ce documentaire, permettant aussi de captiver les jeunes curieux.

De la tête aux pieds est un documentaire des éditions Nathan, qui présente des inventions qui nous rendent plus forts. De fabuleuses découvertes et inventions au service du corps humains, pour toujours plus de performance, de faciliter, d’accompagnement, entre les créations déjà à l’œuvre et celles à venir…