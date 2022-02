Marshal Bass, tome 7, Maître Bryce

Maître Bryce est le septième tome de la série Marshal Bass, des éditions Delcourt, paru en janvier 2022. Une bande dessinée de Darko Macan et Igor Kordey, qui présente ici, un peu plus l’enfance et le passé du héros charismatique et ambigüe, esclave affranchi, ancien soldat et shérif afro-américain.

Dryheave, en Arizona, fin août 1877, madame Bass salue sa cliente qui est sur le point de s’en aller. Assise sur une chaise, l’une de ses jeunes filles, avec un bébé dans les bras, lui demande pourquoi elle travaille aujourd’hui. En effet, c’est censé être jour de fête, pour le baptême de Joe. Derrière son comptoir, la mère explique qu’un sou est un sou. De plus, la femme était presque blanche, soit une clientèle dont ils ont besoin… Une autre femme entre dans la boutique, madame Bass ne semble pas ravie. Elle accueille non chaleureusement la cliente. La fille va chercher sa grande sœur, pour éviter les débordements. Delilah prend rapidement le relais, demandant à sa mère de s’occuper de bébé Joe, tandis qu’elle s’occupera de madame Cleopatra. Elle rejoint rapidement les invités au-dehors, autour d’un barbecue, dont s’occupe son époux.

En ce jour de fête, et de repos pour la famille Bass, les discussions tournent autour de l’histoire de chacun. Mais certains curieux vont oser poser quelques questions à River Bass… Ainsi, dans cette nouvelle bande dessinée, le passé trouble et violent du héros va être dévoilé, pour lever le voile sur plusieurs questions. Le récit est bien rythmé et plaisant à lire, toujours aussi dynamique et plein d’action. En effet, l’enfance du personnage n’est pas rose et plutôt violente, tumultueuse. L’injustice, la moquerie, la honte, l’indignité vont le marquer à jamais et être détaillées dans un long flashback épique et violent. La longue histoire où tout à basculer, comme un long enchainement de conséquences, pour l’amener jusqu’ici aujourd’hui. Le dessin est toujours aussi frappant, singulier, parfois maladroit, avec un trait travaillé et un découpage efficace.

Maître Bryce est le septième tome de la série Marshal Bass, paru aux éditions Delcourt. Un nouveau tome dans lequel, au cours d’une douce après-midi festive, River Bass, au détour d’une question, va replonger dans ses souvenirs d’enfance, qui l’ont tant marqué.