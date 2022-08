Dead End – Tome 1 – Le parc du paranormal

Le parc du paranormal est le premier tome de la série Dead End, des éditions 404, paru en juin 2022. Un roman graphique plein d’humour et de paranormal, de Hamish Steele, à l’origine de la série diffusée sur Netflix, dans lequel on retrouve Barney, Norma, Pugsley, les fantômes…

Dans une maison hantée appelée Dead End, Norma débute sa visite. Elle invite les âmes perdues, vivantes ou mortes à entrer et la suivre. Elle explique que personne ne sait quand cette maison a été construite, mais au fil des époques, des gens ont vécus en ces lieux… Certains y sont morts, mais aucun de ses habitants n’a appelé ce manoir « maison », très longtemps. Elle continue par demander aux visiteurs de prêter l’oreille pour entendre leurs cris… Un jeune visiteur semble captivé, il demande si la puanteur qu’il sent est due à tous les cadavres pourris planqués dans les murs. Norma, dépitée, explique qu’il s’agit de la graisse. Il y a un nouvel agent d’entretien, mais il n’est pas doué… Puis, elle passe à la suite de la visite. Ils doivent se rendre à l’étage. L’ascenseur étant encore en panne, ils doivent prendre les escaliers.

Le roman graphique est découpé en plusieurs chapitres, présentant différentes aventures, pour les trois héros. Ainsi l’on suit Barney, Norma et le chien qui parle Pugsley, qui travaillent dans un parc d’attractions, et plus précisément, dans une maison hantée, qui se transforme, la nuit, en portail vers les enfers. On devine ainsi, les aventures surnaturelles et périlleuses que les héros vont vivre. Ils vont devoir combattre des démons, des fantômes et des anges, voyager à travers des époques, entre autres, pour tenter de survivre, tout en vivant d’incroyables aventures. La bande dessinée est pleine de rebondissements, de surprises et d’humour, avec ces héros particuliers et attachants. Le dessin est simple, plutôt rond, avec des personnages expressifs et un univers coloré.

Le parc du paranormal est le premier tome de la nouvelle série des éditions 404, Dead End. Un roman graphique qui est à l’origine de la série sur Netflix, où l’on retrouve Barney, Norma et Pugsley, qui découvrent un monde surnaturel surprenant et dangereux.

