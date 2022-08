Teenage Mutant Ninja Turtles – Les Tortues Ninja – Lignes de front

Lignes de front est le dix-septième tome de la série Les Tortues Ninja, des éditions Hi comics, paru en juillet 2022. Un nouvel album de Kevin Eastman, Tom Waltz, Dave Watcher et Michael Dialynas, dans lequel les tortues vont devoir faire face à l’agent Bishop…

Autour de l’île de Burnow, des navires et des avions militaires se déploient. Les bateaux accostent, des soldats en sortent, et commencent à fouler le sol… L’escouade Bravo est en position, elle attend la détection de E.E.I.. Puis des renifleurs de bombes sont lâchés. L’agent Bishop demande également à déployer l’arme Slash. Le mutant Slash arrive par les airs, et est rapidement déposé aux côtés de Bishop, qui le contrôle. L’agent est satisfait de poursuivre cette invasion… Bien loin de là, dans les bureaux de l’I.R.T.C., April prend connaissance de tout cela. Elle s’inquiète de la situation et appelle immédiatement Donnie. Au labo d’Harold Lillja, sur le van, Donatello attend de bonnes nouvelles d’April. Elle explique la situation sur l’île de Burnow. Donnie appelle à son tour Léonardo, qui prend contact avec Michelangelo, au Q.G. du clan Foot…

C’est ainsi que les Tortues Ninja vont se retrouver et prendre la décision, malgré eux, de tenter de mettre un terme aux agissements de l’agent Bishop, qui en veut aux mutants et aliens de l’île de Burnow. Un terrible combat s’y déroule déjà et les tortues vont avoir besoin de toute l’aide possible, pour tenter d’arrêter tout cela et de venir en aide à Slash, qui est le pantin de Bishop. Une fois de plus, la bande dessinée est bien découpée et captivante, dévoilant une terrible menace, et promettant un nouveau combat épique. Des flashbacks, dévoilant le passé trouble de Bishop, dynamisent le récit, et permettent de mieux comprendre le personnage complexe et déterminé. Le dessin est toujours aussi plaisant, dynamique et découpé, offrant une lecture plaisante.

Les Tortues Ninja, TMNT, sont de retour dans un dix-septième tome, Lignes de front, paru aux éditions Hi Comics. Un album bien rythmé, qui présente une nouvelle mission, pour les tortues, mais aussi un dernier chapitre, comme un message et un rappel, qui propose un joli final.

Lien Amazon