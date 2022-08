Ici tout commence : rencontre avec Zoï Séverin (Jasmine)

Cela fait presque un an que Zoï Séverin a intégré le casting d’ Ici tout commence sur TF1. Elle incarne Jasmine, une jeune femme à la fois agaçante et touchante à qui il est déjà arrivé bien des péripéties. Elle est devenue la maman du petit Nahel. Vegan, elle s’est beaucoup investie à l’Institut Auguste Armand pour que ses convictions soient respectées. Elle a été diagnostiquée bipolaire et ses parents, avec lesquels elle était en froid, sont revenus dans sa vie et celle de son enfant. Cela fait beaucoup pour un seul personnage et, apparemment, les auteurs ont encore prévu d’autres intrigues pour Jasmine ! Nous avons rencontré la comédienne lors du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle nous a parlé de son personnage et de la série.

France Net Infos : Jasmine est un personnage riche. Elle a vécu des situations très fortes. Quelle est l’intrigue qui vous a le plus marquée ?

Zoï Séverin : Les intrigues ne m’ont pas toutes marquée de la même manière. L’arche avec le bébé a été très lourde à jouer parce qu’il y avait la bipolarité qu’il fallait jouer dans les extrêmes pour positionner le personnage de Jasmine et il y avait aussi toutes ces histoires autour du bébé. C’est cette arche qui m’a le plus marquée émotionnellement. Après, il y a aussi eu celle où je ne supportais plus la viande. C’était un challenge pour moi car elle est très loin de moi. Je mange de la viande mais depuis cette intrigue, j’ai un peu changé ma manière d’acheter, je vais chez un boucher et je fais attetion à l’origine. Je trouve que c’est un sujet important.

France Net Infos : Pour une comédienne, ce doit être savoureux d’interpréter un tel personnage, qui peut aller dans les extrêmes…

Zoï Séverin : Oui, c’est un défi et c’est aussi très chouette de pouvoir le faire sur une série quotidienne. On nous demande de faire beaucoup de choses très vite. Je trouve que j’ai été très chanceuse qu’on me propose ce rôle de Jasmine. Dans une séquence, je vais devoir être euphorique et dans la suivante, il faut que je sois sur un rythme beaucoup plus lent. En tant que comédienne, c’est tellement agréable de jouer de tels extrêmes.

France Net Infos : Avoir fait du théâtre vous a-t-il aidée à interpréter les multiples facettes de Jasmine ?

Zoï séverin : Je le pense ! J’ai fait beaucoup de théâtre. Ca m’a sûrement aidée.

France Net Infos : Comment préparez-vous vos scènes d’ITC ?

Zoï Séverin : J’essaie d’apprendre mes textes le plus à l’avance possible et après je vais chercher l’enjeu de la séquence, ce qu’on a envie de montrer au public, et de lui cacher. Avec Pascal, mon coach, on fait ce travail-là en amont. On essaie de voir comment on peut rendre la séquence plus intéressante, avec plus de saveur. Je prends aussi des cours de chant avec lui pour apprendre à mieux porter ma voix. J’aime bien travailler les séquences en amont pour être libre au moment venu et me laisser porter par ce qui arrive sur le moment.

France Net Infos : Avez-vous l’habitude d’improviser dans vos scènes ?

Zoï séverin : Beaucoup moins que Mikaël (qui interprète Greg) ! J’aime beaucoup improviser même si je n’ai jamais pris de cours car improviser nécessite une vraie formation. Il y a des codes importants à respecter quand on improvise, pour que le rythme fonctionne. C’est très intéressant de pouvoir improviser dans un texte préécrit et de pouvoir se surprendre entre comédiens. Mikaël amène toujours quelque chose à la séquence en improvisant.

France Net Infos : Improviser peut avoir un côté déstabilisant…

Zoï Séverin : Oui mais j’adore être déstabilisée dans le jeu car je trouve que c’est là qu’on trouve la vérité. On est obligés d’être dans l’instant présent. J’aime les challenges mais je comprends que certains comédiens puissent être déstabilisés par l’improvisation.

France Net Infos : Intégrer une série en cours de route n’a pas dû être facile…Avez-vous été aidée par certains comédiens ?

Zoï Séverin : Vanessa Demouy a été incroyable avec moi quand je suis arrivée. Une sorte de relation mère-fille s’est instaurée entre elle et moi. Elle m’a beaucoup rassurée en m’expliquant les choses calmement. Je l’aime beaucoup !