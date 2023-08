Découvrez les innovations BeauTerra avec leurs 2 déodorants bio écoresponsables. Avec un packaging estival et fleuri, ils trouveront parfaitement leur place dans votre trousse de toilette !

Il y a quelques mois, je vous parlais des savons liquides de Marseille BeauTerra. Comme c’est une marque qu’on apprécie tout particulièrement chez France Net Infos, je profite de l’été pour vous présenter leurs déodorants bio écoresponsables !

Une formule clean et green

Quel est ce produit d’hygiène que la plupart des personnes utilisent quotidiennement ? Ce même produit d’hygiène souvent rempli d’ingrédients nocifs pour notre peau ? Il s’agit bien-sûr du déodorant ! En été comme en hiver, c’est un indispensable de la salle de bain. Mais pourquoi sentir bon devrait être synonyme de se faire du mal ? BeauTerra l’a bien compris, et propose deux déodorants bio écoresponsables. Ceux-ci ont une formule clean et green, parfaite pour respecter votre corps, et l’environnement.

Des déodorants fleuris et délicatement parfumés

Made in France, les déodorants bio écoresponsables BeauTerra ne font pas l’impasse sur l’efficacité. En effet, leur formule, composée à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, possède de l’hydroxyde de magnésium. C’est ce composé qui neutralise efficacement les odeurs. Ces déodorants se révèlent même plus efficaces que les déodorants que j’avais l’habitude d’utiliser avant et qui étaient nocifs pour ma peau.

Côté parfum, l’un est à l’Aloe Vera tandis que l’autre est au Thé Vert. Des fragrances douces, délicates et fleuries qui sont très agréables et naturelles. Grâce à une formule ne possédant pas de bicarbonate de soude, les déodorants BeauTerra conviennent aux peaux les plus sensibles. Leur texture baume fond sur la peau pour une sensation de confort toute la journée. En stick carton sans plastique, ils sont vegan et certifiés BIO. De plus, leur taille compacte est parfaite pour les glisser dans la trousse de toilette et les emmener partout !