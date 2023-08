Le gardien de l’inoubliable, signé Marie-Laure de Cazotte, est paru en mai 2023 aux Editions Albin Michel.

Tristan est un enfant à part. Sensible et rêveur, il se réfugie dans l’invisible pour fuir sa réalité bretonne. Le mensonge est sa porte de sortie, quitte à être bousculé par son entourage. Et c’est avec Monsieur Kurosawa notamment, son ami intérieur et imaginaire, qu’il grandit. Son frère, lui, l’accompagne dans la bienveillance et le protège. Son monde est également composé d’un vieux marin, de son chien et d’un mystérieux galet.

En grandissant tant bien que mal, il choisi d’étudier l’Histoire de l’Art et se passionne pour un sculpteur disparu au début du XXe siècle, Charles-Félix Lorme. Il décide alors de rejoindre sa grand-mère à Paris afin d’être engagé dans une galerie d’art dans laquelle les oeuvres de Lorme sont vendues.

C’est ainsi que Tristan se retrouve confronté au mensonge. Non pas le sien, pour une fois, mais celui de l’autre.

L’auteur nous propose ici un récit poétique tout en questionnant le mensonge et son utilité. Serait-il possible, en quelque sorte, de vivre à travers le faux ? Ou se situe le mensonge qui nous libère et celui qui fait de nous un faussaire ? Le mensonge permet-il vraiment de s’évader et de se construire durablement une réalité ? Le gardien de l’inoubliable, c’est effectivement du mensonge, mais aussi et surtout une façon de vivre enfin, face aux carcans de son environnement.

