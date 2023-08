La maison sous la maison – Ed. Sarbacane

La maison sous la maison est un roman d’Emilie Chazerand et Marion Arbona, à paraître fin août 2023. Un grand format illustré, qui présente une histoire fantastique contée dans une langue d’une tendresse croustillante, et propose de suivre Albertine, jeune fille fragile…

Le narrateur ou la narratrice explique qu’il ou elle ne sait pas vraiment à quel moment à commencer cette histoire. Peut-être le jour où une curieuse annonce est parue dans le journal local de Barenbourg. En effet, une vieille dame souhaitait donner sa maisons à la famille qui saurait l’aimer, l’écouter et en prendre soin. Cela semblait être une offre bien étonnante et trop généreuse pour être honnête ! En effet, ça restait saugrenu d’écouter une maison, au bout de laquelle il y avait une faute d’orthographe. Ça ne mettait pas en confiance et ne semblait pas sérieux ! Pourtant Fiammetta Gordes savait parfaitement ce qu’elle faisait.

Le récit est plutôt bien posé, dense et étrange. En effet, cela débute avec une curieuse annonce à laquelle Vera Janvier va répondre, suite à la sollicitation de son patron, monsieur Mirabelle. Une femme seule, avec ses trois enfants différents, qui cherche un meilleur cadre de vie pour sa famille et va tomber sur cette drôle de maison. Une maison de conte pour enfants, fourmillante de mystères, de la cave au grenier et surtout à la cave… En effet, seule Albertine a découvert une porte menant vers le sous-sol, un sous-monde, avec d’étranges habitants ! Le roman très dense reste bien découpé, en plusieurs parties et chapitres, et plaisant à lire. Il est captivant, avec cet étrange sous-sol qui se dévoile petit à petit, offrant un univers fantastique et mystérieux. La famille, les relations, trouver sa place, la nature, le fantastique sont au cœur de ce récit captivant.

La maison sous la maison est un roman grand format illustré, des éditions Sarbacane. Un récit étrange et captivant, très bien mené, qui propose de suivre une jeune fille fragile, qui part à la découverte du sous-monde, lieu étrange, avec des créatures toutes aussi surprenantes !

