Des boîtes pour des idées futées et bienveillantes, pour accompagner les parents

100 idées futées pour mon bébé et 100 idées bienveillantes pour mon enfant sont deux boîtes, parues aux éditions Hugo & Cie, fin mai 2021. Des boîtes avec des conseils, des informations et des idées, pour accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur.

La première boîte, pour des idées futées pour bébé, se compose de cent fiches pratiques, simples, à compléter ou à lire, pour accompagner les tout-petits dans leurs premiers apprentissages. Il y a quinze fiches à remplir et donc personnaliser, pour les premières fois de bébé, des fiches qui présentent la motricité globale des enfants suivant les premiers mois, des fiches autour des repas, notamment pour la diversification alimentaire. Il y a aussi quinze fiches pour éveiller bébé qui suggèrent différents éveils et des idées futées. Des fiches pour être bien dans son corps et dans sa tête sont proposées, avec des informations et des idées futées, tout comme pour des SOS. Enfin, pour compléter la boîte, des fiches sur la liste du jeune parent permettent de faire des photos originales avec bébé, de sécuriser, la maison, de ne rien oublier pour la plage…

Pour la deuxième boîte, qui présente des idées bienveillantes pour éduquer son enfant, on retrouve quinze fiches positives enfants, à compléter, et quelques-unes pour les parents. Ensuite, sont à découvrir des fiches pour comprendre le pourquoi de l’éducation bienveillante, les règles d’or du parent bienveillant, les principes de l’éducation bienveillante, les formules à modifier, des astuces pour appréhender les crises et enfin des activités pour bien grandir. La parentalité positive est ainsi présentée entre informations, conseils, astuces et idées, pour essayer et réussir d’élever ses enfants dans la bienveillance et le respect mutuel.

Les boîtes sont plaisantes et intéressantes à découvrir, pour tenter d’être de jeunes parents à l’écoute, attentifs, bienveillants, avec des explications, des informations, des principes, des astuces, des conseils, des fiches à compléter, pour avancer et faire de son mieux, en tant que parent. Grandir en toute intelligence, voilà ce qui est proposé et suggéré, pour construire aussi des enfants bienveillants, respectueux, sensibles et forts à la fois, entre encouragement, câlin, jeux, activités, écoute, dialogues… Les fiches sont colorées, complètes avec des textes courts, précis et compréhensifs, avec quelques illustrations plaisantes.

100 idées futées pour mon bébé et 100 idées bienveillantes pour éduquer mon enfant sont deux boîtes des éditions Hugo & Cie, qui proposent aux parents de découvrir et d’accompagner leurs enfants, petits et grands dans leurs différents apprentissages, pour construire de futurs adultes sains dans leur corps et dans leur tête.