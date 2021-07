10 applications sur téléphone pour créer et gérer un blog

Pourquoi créer et gérer un blog sur mobile quand on peut le faire aussi efficacement sur un ordinateur ? La réponse est multiple. En premier lieu, votre téléphone vous est accessible de n’importe où et vous avez sûrement des temps morts dans votre journée, même cinq minutes pour écrire une idée, gérer des configurations de votre site. Ou encore, le téléphone peut être une très bonne solution de secours dans le cas où vous avez un souci avec votre pc.

Ainsi, il existe de nombreuses applications qui vous permettent d’utiliser votre téléphone pour pleinement gérer et créer votre blog. C’est ce que nous allons voir à travers cet article !

Avoir un hébergeur adapté

Créer un site sur pc ou téléphone ne vous exempt pas d’avoir un bon hébergeur adapté à vos besoins. En effet, un site performant nécessite d’être rapide et accessible en permanence. De ce fait, il est en général plus que conseillé de privilégier un hébergeur payant. Cela a un prix mais offre aussi beaucoup plus de possibilités.

De plus, vous devrez considérer un hébergeur à proximité de vos visiteurs (idéalement dans le même pays que ceux-ci) afin de favoriser au mieux la vitesse de chargement de vos pages. Les moteurs de recherche mettent en avant les sites qui ont une vitesse de chargement excellente. Même quelques millisecondes peuvent être non négligeables, ne sous-estimez donc pas l’important de ces détails.

Voici un des hébergeurs qui proposent plusieurs types d’hébergement dépendant de vos besoins et les prix varieront d’une offre à l’autre en prenant en compte vos exigences et vos attentes : https://www.hostinger.fr/hebergeur-web

Evernote

Evernote n’est pas une application qui va vous permettre de gérer ou créer votre site web mais comme son nom l’indique, celui-ci va vous permettre de prendre des notes. C’est très pratique pour faire des to-do list ou encore juste noter des idées pour développer votre projet.

Vous avez votre téléphone en général toujours à proximité ou sur vous, c’est donc très utile d’avoir une application de la sorte. N’hésitez pas à noter tout ce qui vous passe par la tête afin de consulter à nouveau vos notes par la suite.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

WordPress

WordPress n’est plus à présenter, c’est l’application la plus célèbre pour créer des sites web. Il s’avère que l’application est également disponible sur pc vous permettant de créer des articles, les publier tout en ajoutant des images ou encore des vidéos.

De plus, vous pouvez aussi gérer pleinement votre site via l’administration et notamment modérer les commentaires par exemple. C’est donc très utile d’avoir cette application sur téléphone afin de pouvoir l’utiliser à tout moment. La majorité des fonctionnalités importantes sont disponibles et vous ne manquerez donc de rien.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

Writer

Il n’est pas facile d’écrire sur téléphone parce que nous sommes dérangés par des alertes ou d’autres applications qui nous attirent. Avec Writer, l’application va bloquer ce flux nuisible perturbant notre concentration tout en offrant une interface sobre pour ne faire qu’une chose : écrire du contenu de manière consciencieuse.

L’application est disponible sur Google Play Store.

Les images représentent une partie indispensable de vos articles pour illustrer votre contenu, pour attirer l’œil de vos visiteurs mais aussi pour informer et affiner vos propos (un exemple est parfois bien plus parlant après tout).

Canvas est donc l’application idéale pour ce but, possédant des centaines de modèles accessibles par défaut, vous pourrez construire de nombreux graphiques afin d’apporter plus que du texte à votre contenu.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

Adobe Lightroom

Toujours dans le domaine des images, Adobe Lightroom est l’application qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de vos photos. Ce n’est pas tout, avec ce logiciel vous allez aussi pouvoir redimensionner vos images ou encore couper une partie spécifique.

Le poids des images peut s’avérer très lourd, les redimensionner ou encore les couper en partie peut aider à réduire leur taille tout en accentuant sur l’élément important.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

Grammarly

Rédiger du contenu pour votre site web est une priorité afin d’obtenir un référencement positif. En effet, les moteurs de recherche vont favoriser les résultats pertinents en fonction de la recherche mais aussi accorder une importance capitale à ce que le contenu soit de la meilleure qualité possible.

Un bon contenu passe par une rédaction sans failles : la grammaire, la conjugaison, l’orthographe… Ces éléments doivent être maîtrisés parfaitement et Grammarly est justement là pour vous donner un petit coup de pouce.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

Google Analytics

Google Analytics est un outil extrêmement pratique pour vous aider à vous donner des informations détaillées sur la fréquentation de votre site. Analyser comment les utilisateurs se comportent, sur les pages où ils restent le plus longtemps, combien de temps ils passent sur votre site en moyenne. Si ces informations semblent en premier lieu peu intéressantes c’est tout le contraire et en les utilisant vous pourrez même développer des stratégies.

Pour avoir accès à ces informations, il faudra mettre un code au sein de vos pages que l’application vous fournira une fois que vous aurez créé votre compte.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

Buffer

Les réseaux sociaux sont un espace qu’il ne faut pas négliger et promouvoir contre contenu via ceux-ci peut s’avérer extrêmement efficace. Buffer est une application qui va vous aider à faciliter ce processus en automatisant cette opération.

Vous pourrez ainsi planifier vos posts à l’avance et les publier sur de nombreuses plateformes en un seul clic.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

Pocket

Pocket comme son nom l’indique est une poche qui va vous permettre de sauvegarder vos sources ou toutes pages que vous jugez utiles pour vos besoins. Avec les navigateurs, il arrive souvent que l’on ouvre de nombreux onglets sans s’y retrouver ou bien avec le risque de les perdre.

Cette application va donc vous éviter de risquer de perdre quoi que ce soit et surtout gagner du temps pour vous y retrouver.

L’application est disponible sur Google Play Store et l’Apple Store.

FocusReader

FocusReader permet de suivre de nombreux fils RSS (pour Really Simple Syndication) afin d’avoir accès à de nombreuses actualités différentes très rapidement. C’est extrêmement utile pour vous documenter sur des sujets spécifiques et en fonction de vos besoins pour rédiger du contenu par exemple.

L’application est disponible sur Google Play Store.