Des cahiers pour réussir son bac aux éditions Larousse

C’est aux éditions Larousse que sont parus les deux cahiers souples Réussir le BAC de français et Réussir l’anglais au BAC, parus en janvier 2020. Deux outils indispensables, avec des textes, des documents, des dossiers, des résumés, des corrigés, pour se préparer au nouveau BAC.

Réussir le BAC de français est un nouveau cahier conforme aux nouvelles épreuves, qui propose des dossiers sur tous les parcours, des synthèses sur les objets d’étude, un panorama des principaux mouvements littéraires, un résumé des œuvres au programme, une fiche d’identité de chaque auteur et des extraits d’œuvres emblématiques. Un ouvrage qui va aider les lycéens à préparer la nouvelle épreuve de français. Un sommaire présente, tout d’abord, les objets d’étude, que sont la poésie, la littérature d’idées, le roman et le théâtre. A la fin du livre souple, des annexes sont à retrouver, avec notamment les mouvements littéraires et un lexique.

Réussir l’anglais au BAC est un autre cahier qui vient en aide aux lycéens, face aux nouvelles épreuves, en première et en terminale. Un ouvrage souple qui présente les points clés des huit axes d’étude au programme, des textes et des documents audio, des questions pour guider toutes les épreuves de compréhension et d’expression et des corrigés types, afin de préparer efficacement la nouvelle épreuve du BAC. Une méthodologie est présentée pour la compréhension écrite, la compréhension orale, l’expression écrite et l’expression orale. Il y a aussi des notions et des épreuves à retrouver, afin de s’exercer avec de réels travaux à réaliser, pour s’entrainer et réussir, petit à petit.

Préparer et réussir ses épreuves de BAC de français et d’anglais, c’est possible, avec l’aide de cahiers souples, des outils indispensables. Des exercices, des corrigés, de synthèses, des objets d’études, des extraits, des documents, sont à retrouver pour travailler efficacement son BAC.